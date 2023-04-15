Или победа России, или кирдык всему: Почему на Украине не затихнут стрельба и взрывы, независимо от того, кто будет у власти

До тех пор, пока будет существовать Украина, будут греметь выстрелы, взрываться бомбы и снаряды, свистеть пули. Фото: REUTERS

Мир на Украине наступит только после того, как Украина перестанет существовать. Пусть в результате нашей победы часть отойдет Румынии, западные регионы - Польше, а остатки подберет Венгрия, это будет уже не Украина, а части других государств. Но до тех пор, пока будет существовать именно Украина, будут греметь выстрелы, взрываться бомбы и снаряды, свистеть пули. И не потому, что украинцы все такие из себя патриотичные и "незламные" (несломленные). Все гораздо проще – пока будет существовать хоть какой-то очаг украинской власти, он не перестанет гнать своих граждан на убой. Потому что это очень большие деньги. Которые получают, кстати, не в Киеве, а в США. И пока "девушка" пользуется "спросом", ее будут "танцевать".

Конфликт на Украине дал толчок американской экономике, который она еще не полностью освоила, но уже начала разгоняться. Первые выигравшие моментально проявились в сфере энергетики. Экспорт нефти из США в страны Евросоюза вырос на 52%, менее, чем за год. Но нефтяники даже в некоторой обиде на газовиков. Диверсия на "Северных потоках" привела к тому, что поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США в те же страны выросли на 260%. И это за неполный год. Да еще по гораздо более высоким ценам, чем ранее. Такими сверхприбылями, знаете ли, не разбрасываются. Кстати, буквально сегодня, в эту субботу в ФРГ закрыли три последние действующие атомные электростанции. АЭС в стране больше не осталось, а это значит, что нефти и газа для Германии в этом году потребуется еще и еще больше.

Не меньший праздник по случаю перевернувшегося "грузовика с пряниками" случился и на улице оружейников. Ее уже пора расстраивать в настоящий проспект, а не просто улицу. Партнеры Украины взяли на себя обязательства передать ей миллион снарядов калибра 155 мм. Каждый из которых стоит 4 тысячи долларов. То есть для выполнения заказа надо 4 млрд. долларов, а у Европы есть пока только 2 млрд. Но есть заказ, и заводы будут работать, как швейцарские часы. Оживают остановленные когда-то линии по производству снарядов и патронов, заводы набирают персонал для работы в 2, а то и в 3 смены.

Американские производители вооружений торжествуют, пришел их час "высокой прибыли". В 2022-м году компании США продали странам-членам НАТО оружия практически в 2 раза больше, чем в 2021-м – на 28 млрд. долларов против 15,5 млрд. На 2023-й количество заказов еще больше. А общий объем продаж оружия США вырос со 103 млрд. долларов в 2021-м до почти 154 млрд. в 2022-м.

Компании Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon и десятки, и десятки других по итогам года зафиксировали ранее не прогнозировавшуюся "сверхплановую" прибыль. Та же Raytheon, производитель системы противовоздушной обороны Patriot, по итогам 4-го квартала 2022-го подняла свою прибыль на 18%. Прибыль Lockheed Martin, разработчика и производителя истребителей F-16, F-22 и F-35, в 4-м квартале прошедшего года выросла до 19 млрд. долларов США (на 7,1%). Многие американские производители вооружений, чьи акции котируются на биржах, увеличили свою капитализацию в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Самое интересное, что даже из европейских компаний из сферы оборонной промышленности прибыли отправляются не куда-нибудь, а в те же США. Глава немецкого концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер заявил, что конфликт на Украине "открыл новую эпоху для Rheinmetall": "Новая эра: рекордная прибыль, рекордный объем заказов". С 24 февраля прошлого года акции компании выросли на 144,63%. А объем продаж в этом году менеджмент компании прогнозирует на уровне 7,6 млрд. евро против 6,4 млрд в прошлом году. Напомню лишь, что этот концерн занимается производством и продажей танков "Леопард". Сейчас это "Леопард 2", а раньше был "Леопард 1". Но что самое интересное операционная прибыль в 754 млн евро за прошлый год ушла акционерам концерна, в том числе, серьезная доля – акционерам США. Среди акционеров "Рейнметалла" ведущие инвестиционные фонды и управляющие компании из США – BlackRock, Wellington Management Company, Fidelity Investments и десятки других, которые управляют активами в триллионы долларов. Аналогичная картина и в компаниях оборонной промышленности стран-членов Евросоюза. Везде есть акционеры из США, которые получают свою прибыль, и готовы рвать на куски любого, кто вознамерится уменьшить ее хоть на один цент.

Но даже в и только в самой Америке из $858 млрд. долларов оборонного бюджета США на 2023 год оружейники получили почти половину — $400 млрд. 400 миллиардов в год (!) и какая-то Украина! Вы что, смеетесь что ли? За такие деньги американцы не только Незалежную, они пол-Европы в крови потопят. А уж Польшу – совершенно точно.

А потому Украину, кстати, и Европу также (если у американцев аппетит разыграется очень сильно) спасет только победа России. Иначе, как говорилось в одном хорошем фильме – полный кирдык. Украине, Европе, Америке и всему остальному миру вместе с нами…