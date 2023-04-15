"Ой, не буду працюваты, буду пануваты!": В Германии с удивлением обнаружили, что украинские беженцы не хотят работать

Сколько же еще открытий чУдных немцам готовит украинства дух! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

… И тут немцы вдруг обнаружили, что украинские беженцы совершенно не хотят работать. То есть, может быть, они где-то подхалтуривают, но официально устраиваться на работу категорически не желают. Надо же, всего год прошел, а уже такое глобальное открытие, что Коперник вместе с Магелланом стыдливо курят за углом, боясь показать свои лица.

Такие подсчеты увидели свет в ФРГ в федеральной земле Саксония, которая была когда –то частью ГДР, и где до сих пор не самый высокий уровень жизни по сравнению с западными землями. Всего в Саксонии сейчас находится 65 187 беженцев с Украины (вот она педантичность немецких подсчетов и их Орднунг - !), но из них официально работают лишь 6500 человек. Даже меньше 10%. Но ладно, округлим. А еще 35 тысяч получают пособия. Остальные – пенсионеры, студенты и т.д.

Президент местного союза органов самоуправления Генри Грайхен находится несколько в ступоре из-за этой ситуации и призывает всех работодателей "давать украинцам возможность работать, не создавать у них иллюзию того, что прожить можно только за счет выделяемых беженцам пособий". Но какая же это иллюзия, если так оно обстоит на самом деле. Это самая обычная реальность.

Дано: обычное пособие в Германии составляет 502 евро на взрослого. На ребенка несколько меньше, но ненамного. И семья с двумя детьми получает 1600 евро в месяц. А минимальная зарплата вряд ли превысит 520 евро на неквалифицированной работе. И вот тут возникает вопрос – а стоит ли овчинка выделки? То есть, работая по 8 часов в день 5 дней в неделю, ты получишь 520 евро. А вот будучи совершенно свободным 24 часа в сутки, не имеющим ни перед кем никаких обязательств, положишь в карман 502 евро. Разница в 18 евро. И, да, на работе надо самому снимать какое-никакое жилье, а вот живущему на пособие жилье обеспечивает местная власть. Сплошной хенде хох не в пользу трудоустройства, одним словом.

Это же каким наивным человеком должен быть немец, чтобы думать, будто такие призывы подействуют на беженцев с Украины! Это прямо помешанный на порядке, соблюдении правил и с комплексом бюргерской добропорядочности немец-немец должен быть какой-то. Не знаком он, видно, с главной национальной идеей, выраженной трансом Веркой Сердючкой: "Ой, не буду працюваты, буду пануваты!" И не немцам указывать укробеженцам, в чьих сердцах бьется пепел Клааса, охранников Освенцима. Они что ли забыли, что должны украинцам до конца жизни своей и своих потомков? Сейчас прилетит Андрей Мельник, назовет канцлера ФРГ Олафа дряблой сосиской и всем все напомнит.

Очень похожая ситуация складывается с украинскими беженцами и в Чехии. В этой небольшой стране беженцев гораздо меньше, чем в Германии, порядка 330 тысяч человек. Но на работу трудоустроилась уже гораздо большая доля – около 100 тысяч человек. А все почему? Да потому что зарплата в Чехии, может и не больше, чем в Германии (хотя в пересчете на покупательную способность кроны получается, что купить можно побольше на нее тех же продуктов), а вот пособие существенно меньше. И прожить на пособии труднее. Так ведь и чехи не немцы, а все же славяне и лучше понимают безбрежную украинскую душу, которая если не сама удавится за грошик, то соседа точно удавит.

А сколько же еще открытий чУдных немцам готовит украинства дух! Впрочем, оставим эти открытия немцам на будущее. Пусть все идет естественным путем.