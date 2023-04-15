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Политика15 апреля 2023 19:38

"Ой, не буду працюваты, буду пануваты!": В Германии с удивлением обнаружили, что украинские беженцы не хотят работать

Украинские беженцы не желают официально устраиваться на работу
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Сколько же еще открытий чУдных немцам готовит украинства дух!

Сколько же еще открытий чУдных немцам готовит украинства дух!

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

… И тут немцы вдруг обнаружили, что украинские беженцы совершенно не хотят работать. То есть, может быть, они где-то подхалтуривают, но официально устраиваться на работу категорически не желают. Надо же, всего год прошел, а уже такое глобальное открытие, что Коперник вместе с Магелланом стыдливо курят за углом, боясь показать свои лица.

Такие подсчеты увидели свет в ФРГ в федеральной земле Саксония, которая была когда –то частью ГДР, и где до сих пор не самый высокий уровень жизни по сравнению с западными землями. Всего в Саксонии сейчас находится 65 187 беженцев с Украины (вот она педантичность немецких подсчетов и их Орднунг - !), но из них официально работают лишь 6500 человек. Даже меньше 10%. Но ладно, округлим. А еще 35 тысяч получают пособия. Остальные – пенсионеры, студенты и т.д.

Президент местного союза органов самоуправления Генри Грайхен находится несколько в ступоре из-за этой ситуации и призывает всех работодателей "давать украинцам возможность работать, не создавать у них иллюзию того, что прожить можно только за счет выделяемых беженцам пособий". Но какая же это иллюзия, если так оно обстоит на самом деле. Это самая обычная реальность.

Дано: обычное пособие в Германии составляет 502 евро на взрослого. На ребенка несколько меньше, но ненамного. И семья с двумя детьми получает 1600 евро в месяц. А минимальная зарплата вряд ли превысит 520 евро на неквалифицированной работе. И вот тут возникает вопрос – а стоит ли овчинка выделки? То есть, работая по 8 часов в день 5 дней в неделю, ты получишь 520 евро. А вот будучи совершенно свободным 24 часа в сутки, не имеющим ни перед кем никаких обязательств, положишь в карман 502 евро. Разница в 18 евро. И, да, на работе надо самому снимать какое-никакое жилье, а вот живущему на пособие жилье обеспечивает местная власть. Сплошной хенде хох не в пользу трудоустройства, одним словом.

Это же каким наивным человеком должен быть немец, чтобы думать, будто такие призывы подействуют на беженцев с Украины! Это прямо помешанный на порядке, соблюдении правил и с комплексом бюргерской добропорядочности немец-немец должен быть какой-то. Не знаком он, видно, с главной национальной идеей, выраженной трансом Веркой Сердючкой: "Ой, не буду працюваты, буду пануваты!" И не немцам указывать укробеженцам, в чьих сердцах бьется пепел Клааса, охранников Освенцима. Они что ли забыли, что должны украинцам до конца жизни своей и своих потомков? Сейчас прилетит Андрей Мельник, назовет канцлера ФРГ Олафа дряблой сосиской и всем все напомнит.

Очень похожая ситуация складывается с украинскими беженцами и в Чехии. В этой небольшой стране беженцев гораздо меньше, чем в Германии, порядка 330 тысяч человек. Но на работу трудоустроилась уже гораздо большая доля – около 100 тысяч человек. А все почему? Да потому что зарплата в Чехии, может и не больше, чем в Германии (хотя в пересчете на покупательную способность кроны получается, что купить можно побольше на нее тех же продуктов), а вот пособие существенно меньше. И прожить на пособии труднее. Так ведь и чехи не немцы, а все же славяне и лучше понимают безбрежную украинскую душу, которая если не сама удавится за грошик, то соседа точно удавит.

А сколько же еще открытий чУдных немцам готовит украинства дух! Впрочем, оставим эти открытия немцам на будущее. Пусть все идет естественным путем.

Спецоперация на УкраинеО РАЗНОМ