«Дед Пушкина развлекается»: Россиян опять рассмешили темнокожие крестьяне в американском сериале про Екатерину Великую

Сериал «Великая», Hulu — доступен на more.tv Фото: кадр из фильма

Петр III получает по лбу и сидит на приеме у семейного психолога вместе с женой, Екатериной II, которая пьет водку из рюмок и бьет их об стены (видимо, по версии американцев, это старинная русская традиция, потому что такой метод досуга практикуется с первых серий) — крепостные считают ее «ведьмой», есть даже подобие куклы вуду в виде императрицы. Что за безумие?

Фото: кадр из фильма

Ну, понятно, что это американская абсурдистская комедия («Великая», Hulu — доступен на more.tv). Разумеется, про английских королев Шарлотту, Елизавету I или Елизавету II голливудские продюсеры такого не снимут, своих королей в США от основания государства не водилось (сумасшедшего «Нортона I» не считаем), поэтому про Екатерину Великую — запросто. Это же кино. Точнее, «антиисторический сериал», как ловко подстраховались создатели.

Фото: кадр из фильма

В сети вышел трейлер третьего сезона проекта, в котором Эль Фаннинг исполняет роль русской императрицы Екатерины II. В предыдущих двух сезонах публика уже видела, как похотливая главная героиня вяло занимается сексом с мужем в ходе пространных рассуждений («мы как бобер и бревно»), регулярно подчеркивает его тупость, а сам Петр III проводит кастинг любовников для Екатерины, внимательно оценивая их гениталии (без шуток про коней тоже не обходится). А еще — уж извините за подробности — плаценту Екатерины Великой после рождения Павла I поместили в бочку с водкой, чтобы сделать...настойку для императрицы. И она ее с радостью пьет («сладкая и крепкая»). Ну, юмор, вы же поняли, да?

Фото: кадр из фильма

Словом, и без того максимально клюквенную «сатиру» в третьем сезоне решили довести до фарса. Например, в промо-ролике показаны крепостные крестьяне, к которым обращается Екатерина II, — часть из них по голливудской традиции темнокожие, что очень рассмешило русскоязычную публику. Интернет завален кучей саркастических комментариев: «Они уже и среди крестьян? Да как так?», «Видимо, дед Пушкина развлекается», «Самое смешное, что на африканцах в антураже России сериал и держится, все остальное скучное и тягомотно-парашное», «Вынужден признать, что костюмы на чернокожих актрисах сидят хорошо. Особенно на той, что постарше. Лицо хорошо бы подошло под образ какой-нибудь бабы Яги».

Вообще-то черных актеров (есть и азиаты, к слову) в проекте было и так нарочито много. Весь рунет рассмешил граф Ростов, которого сыграл темнокожий Абрахам Попула, и фаворит императрицы Григорий Орлов в исполнении актера индийского происхождения Саши Дхавана. А еще аристократы кофейного цвета и повешенные прямо во дворце Петра III дворяне негроидной расы. Придворными слугами тоже были ребята, похожие на гангста-рэперов. Но теперь сценаристы пошли дальше — и показали (доказали), что Александр Пушкин был не единственным и не самым первым и известным афрорусским в империи.

Фото: социальные сети

На платформе Hulu третий сезон сериала выходит 12 мая — тогда, возможно, и станет понятно, как черных ребят занесло в заснеженную Россию.