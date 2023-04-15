Гая Ричи обвиняют в плагиате фильма «Джентльмены» и требуют более 250 тысяч долларов

Мастера уличных пацанских боевиков Гая Ричи, снявшего малобюджетные «Карты, деньги, два ствола» и патриотического «Переводчика», обвинили в плагиате. Фото: кадр из фильма

Мастера уличных пацанских боевиков Гая Ричи, снявшего малобюджетные «Карты, деньги, два ствола» и патриотического «Переводчика», обвинили в плагиате. Британского режиссера подозревают в присвоении чужой идеи сюжета, которая отразилась в «Джентльменах» — криминальной комедии, где хорошо одетые люди с серьезным видом стреляют друг в друга.

Фото: кадр из фильма

Иск в Высокий суд Лондона поступил от сценариста и актера Микки Де Хары, сыгравшего в «Рок-н-рольщике». Потерпевший уверяет, что Ричи поручил ему написать сценарий продолжения фильма «Рок-н-рольщик» на основе личного опыта (ведь артиста судили за хранение наркотиков с «намерением поставлять»).

Фото: кадр из фильма

В 2018 году Де Хара написал сценарий о персонаже, который зарабатывает распространением и производством запрещенных веществ. Но Ричи этот материал не устроил — он якобы сказал сценаристу, что «время гангстерских фильмов прошло» и сиквела не состоится.

Фото: кадр из фильма

Спустя некоторое время Гай заявил, что вскоре выпустит боевик «Джентльмены» — история о гангстере Микки Пирсоне, создающем наркоимперию. Как уверяет теперь истец, эта картина чуть ли не копирует сюжет того самого забракованного сценария, а некоторые сцены (драка в забегаловке) буквально повторяют то, что детально выписал Де Хара.

Фото: кадр из фильма

Разумеется, увидев воплощение своего сценария на экране, Микки связался с бывшим товарищем, на что Ричи ответил довольно странно: мол, со сценаристом пытались связаться в ходе работы над «Джентльменами», но этого не получилось. Сам Де Хара уверяет, что ему никто не звонил и не писал.

В апреле 2020 года истец просил у Ричи предоставить авторские права на боевик, но режиссер отказал. В качестве компенсации сценаристу предложили «соавторство» задним числом в другом проекте, в работе над которым он не участвовал. Через суд Де Хара требует более 250 тысяч долларов (свыше 20,5 миллионов рублей).