Герой спецоперации «Z» лейтенант Абдурахимов не оставил штурмовиков без поддержки

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Воевать не числом, а умением», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам говорил: «Сам погибай, а товарища выручай».

ВЫИГРАЛ АРТДУЭЛЬ В ОЖЕСТОЧЕННОМ БОЮ

Рядовой Вадим Фролов

Рядовой Вадим Фролов Фото: Минобороны РФ

«Рядовой Вадим Фролов, действуя в составе гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, выполнял задачи по артиллерийской поддержке мотострелковых подразделений. При нанесении артиллерийского удара, подвергаясь артиллерийскому обстрелу со стороны националистических формирований, Фролов, руководя экипажем САУ «Мста-С», уничтожил ангар с техникой и запасами материальных средств, в котором находилось до 6 единиц автомобильной техники и до 15 националистов. Умело руководя вверенным экипажем, рядовой Вадим Фролов, проявил стойкость и храбрость. За проявленную отвагу и самоотверженность при выполнении специальных задач в условиях, сопряженных с риском для жизни был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами».

НЕ ОСТАВИЛ ШТУРМОВИКОВ БЕЗ ПОДДЕРЖКИ

Гвардии сержант Дмитрий Абдурахимов

Гвардии сержант Дмитрий Абдурахимов Фото: Минобороны РФ

«Гвардии сержант Дмитрий Абдурахимов во время наступления российских подразделений на одном из тактических направлений в составе расчета выполнял задачу по их артиллерийской поддержке. Украинские националисты выстроили эшелонированную оборону на участке местности и вели непрерывный артиллерийский огонь по наступающим подразделениям российской пехоты, а также по позициям соседнего артиллерийского подразделения. Попав под ответный минометный огонь, Абдурахимов сохранял работоспособность расчета и не оставил пехотинцев без поддержки. В ходе боя расчет под командованием Дмитрия Абдурахимова подавил две огневые точки противника, чем способствовал продвижению штурмовой группы и закреплению на указанном рубеже. Самоотверженные, грамотные действия военнослужащего позволили выполнить поставленную боевую задачу, занять указанный рубеж подразделением».