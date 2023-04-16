Алла Пугачева отметила 74-летие без Максима Галкина* и заговорила о "позорном столбе"

Алла Пугачева опубликовала фото у себя в соцсетях. Фото: соцсети

Алла Пугачева отметила свое 74-летие одна. К беглянке в гости не приехали ни друзья, ни родные люди. Даже пятый муж Максим Галкин* ограничился дежурным поздравлением.

Алла Пугачева отпраздновала день рождения вдали от Родины. Вместе с двойняшками Гарри и Лизой она теперь живет в Израиле. И если раньше каждый день рождения звезды эстрады отмечался с размахом, а поклонники несли цветы к ее замку в деревне Грязь, то теперь все иначе.

Конечно, близкие друзья и родные люди не забыли Примадонну. Они признались ей в любви в соцсетях. "С днем рождения, мама!" - написала Кристина Орбакайте.

Максим Галкин* тоже был краток: "С днем рождения, любимая". Сейчас он далеко от жены. Шумен колесит по Америке с концертами и не приехал в важный для нее день.

Филипп Киркоров опубликовал старую фотографию с Примадонной, на которой звезды выглядят счастливыми, и подписал ее: "С днем рождения, Алла".

Пугачева вышла на связь с публикой. Она ответила на одно из поздравлений грустным стихом, разместив свое фото. Народная артистка написала: "Нет ничего зазорного встать у столба "позорного". Во времена двуличия он придает величия". *Минюст РФ включил Максима Галкина в список физлиц-иноагентов.