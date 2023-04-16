Последние новости о ситуации вокруг Украины на 16 апреля 2023 года: Польша и Словакия запретили украинское зерно, секретарь СНБО Данилов назвал Порошенко "дестабилизатром Украины"

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

НЕ ПО-БРАТСКИ И НЕ ПО-СЕСТРИНСКИ

Неприятный сюрприз устроили Украине братские Польша и Словакия. В Польше министр развития и технологий республики Вальдемар Буда опубликовал распоряжение правительства, по которому запрещается импорт украинских зерновых культур и даже их перегрузка при следовании транзитным маршрутом. А весь транспорт, задействованный для этих целей, будет опломбирован. Кстати, запрет касается не только зерна, но и молока, яиц, мяса, меда, сахара, вина, хмеля и другой сельскохозяйственной продукции украинского происхождения. Запрет будет действовать, как минимум, до 30 июня нынешнего года.

В Словакии 14 апреля поступили аналогичным образом. Там запретили не только ввоз, но также продажу и переработку украинского зерна. На очереди и другие страны Восточной Европы. Как сообщается, министры сельского хозяйства Польши, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии и Чехии договорились решать проблему ввоза украинского зерна вместе, а не по отдельности. А это значит, что и в других вышеперечисленных государствах такие запреты введут со дня на день.

В Киеве уже выразили недоумение и протест по поводу столь недружественных шагов. А Зеленский, наверное, не знал, что унию с Варшавой строить, это ему не лобио кушать. И не крымских рапанов с песочком на зубах.

А ПЕТРУЧЧИО-ТО ЗАСЛАННЫЙ КАЗАЧОК?

Секретарь СНБО Алексей Данилов выступил в своем репертуаре, заявив, что Россия пытается расшатать и дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

- У них сейчас есть большая задача с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день. Входим в очень сложный и непростой период турбулентности из-за внутренних вопросов, — сказал Данилов в эфире телемарафона, но внес в эту партию и новые нотки. - Некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну.

Кто именно намерен расшатывать ситуацию Данилов прямо не сказал, но намекнул тем самым на экс-президента Украины предшественника Зеленского на этом посту Петра Порошенко. Поскольку именно Порошенко проходит подозреваемым по делу о поставках угля в ЛДНР, фигурантом которого является и Медведчук.

Это что же Петр "Жму руку" Порошенко и есть та самая "рука Кремля" на Украине?

РАНЬШЕ НАДО БЫЛО О ДЕТЯХ ДУМАТЬ

В польше похоронили убитого на Украине командира взвода "Интернационального легиона" гражданина Польши Михала Журека. Как пишут польские газеты, на траурной церемонии присутствовали родственники, представители местных властей, делегация Войска Польского. А заупокойную мессу по умершему заказала аж целый министр семьи и социальной политики Марлена Малонг. Особо отмечается, что Михалу Журеку погиб в Бахмуте, откуда он должен был вернуться домой через месяц, в возрасте 45 лет, и он был отцом четверых детей. Но вернулся в гробу с украинским флагом раньше, получив смертельное ранение в голову.

А вот думал бы раньше и больше о детях, а не об охоте на москалей и не о возвращении Польше "Восточных кресов", был бы и сам жив и детишек своих не оставил бы сиротами.

ВАРШАВА НАТРАВЛИВАЕТ КИЕВ НА МОСКВУ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью NBC News заявил, что Украина имеет право на удары по территории России в любом месте, и такие действия не нарушают никаких соглашений с поддерживающими Киев странами. Он также весьма фанфаронисто пообещал, что не нужно беспокоиться о возможной войне НАТО с РФ, потому что Россия обязательно и очень быстро проиграет.

В ответ зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал Моравецкого "идиотом", заявив в своем ТГ-канале: "Не знаю, кто выиграет или проиграет, но с учетом роли Польши в качестве форпоста НАТО в Европе, эта страна точно исчезнет вместе с её недоразвитым премьером".

И ведь действительно – самый настоящий и полный идиот этот польский премьер. Если не понимает, что такая война будет вестись совсем иными средствами. Жаль, что идиотизм не лечится современной медициной.

ДЛЯ НАЧАЛА - ОЗАБОРИТЬСЯ

Чем занимается страна, которая вступает в НАТО сразу после получения поздравлений, если она граничит с Россией? Правильно, она, как сумасшедшая бабка, начинает строить забор на этой самой границе. Вот и Финляндия, как сообщает агентство Reuters, начала строить первый участок забора на своей границе с Россией. Об этом агентству рассказал генерал пограничной службы Финляндии Яри Толппанен.

Он ж и раскрыл подробности нового заграждения - забор длиной в 200 километров изготовят из стальной сетки, оснастят оборудованием для наблюдения.

- Финляндия стремится оградиться от повторения событий на восточной границе Европейского союза в Польше зимой 2021 года, когда НАТО обвинило Беларусь в организации кризиса через подвоз мигрантов с Ближнего Востока, предоставления им виз и подталкивание их к переходу границы, - явно цитирует генерала Reuters.

Официальное объяснение строительству забора - воспрепятствование наплыву мигрантов, но мы-то знаем, что на самом деле это делается, чтобы затруднить проход русских танков через границу и пролет на бреющем русских вертолетов и самолетов.

МОВА, ПЕНИЕ ГИМНА И ФИЗКУЛЬТУРА

Новый министр образования Украины Оксен Лисовый, назначенный на этот пост прямо с зоны боевых действий, где он был боевиком из числа самых ярых националистов, предложил сократить количество учебных предметов в украинских школах. Главной причиной этой инициативы он называет стремлением снизить психологическое и умственное напряжение на детей.

- Например, в 7-9 классе дети имеют около 20 предметов. Такое количество сложно усвоить и без стресса и онлайн-обучения (где-то без гаджетов, адаптированных учебных программ и т.п.). А в наших условиях – это на грани возможностей. В конце концов, дети все равно сосредотачиваются на тех предметах, которые выбирают для себя как приоритетные, - считает Лисовый.

Кстати, на Украине уже предпринимались попытки сократить количество дисциплин, объединив, например, химию с биологией и другими естественными науками. Было и упрощение учебной программы. Но все равно, даже несмотря на примитивизацию процесса обучения на Украине и выпуск "Митрофанушек" из школ, выпускники, судя по министру, остаются умнее, чем тот, кто руководит обучающим ведомством. В принципе, можно посоветовать Лисовому особо не заморачиваться и от всей школьной программы оставит в школах Незалежной только мову, пение гимна и физкультуру.

НИ СУББОТЫ БЕЗ САНКЦИЙ

С тем же рвением, с каким истый еврей соблюдает шабат, президент Украины по субботам вводит санкции против России и россиян. В этот раз под горячую руку уже немолодого и сильно потрепанного нелоха попало 351 физическое и 241 юридическое лицо из числа российских граждан и компаний.

Можно отметить 82 спортсменов, среди которых фигурист Илья Авербух, гимнастка Светлана Хоркина, футболист Игорь Акинфеев, дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения, которая является президентом федерации триатлона Российской Федерации. Из российских компаний, кроме уже привычного перечня тех, кто имеет отношение к "Газпрому" и энергетическому сектору, следует отметить, что под санкции Зеленского попали "Яндекс" и "Рамблер".

Тут комментировать – что называется, только портить.

А САМ-ТО КТО БУДЕШЬ?

Премьер-министр республики Молдова Дорин Речан (сам молдаванин по национальности) назвал своих сограждан "нацией с ограниченными возможностями".

- У нас очень большая проблема. Это национальная проблема уверенности в себе. Мы, как малая нация, всегда вели себя как нация, извините, с ограниченными возможностями. И это повлияло на нас, в том числе на то, как мы думаем о себе, как мы позиционируем себя во всей этой среде, — поделился Речан в эфире телеканала "Первый в Молдове".

А чтобы изжить этот комплекс, по мнению главы правительства Молдавии, властям страны нужно работать с населением и доносить до него преимущества европейской интеграции для Молдавии, а также истинную картину происходящего в Украине.

Нет, ну есть же и более простой путь. Просто объявить себя румыном. Кем, наверное, в глубине души Речан себя и считает. Мол, вы тут все молдаване, а я европеец. Румынский.

"СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ СБЕРБАНКА" ИЗ УКРАИНЫ ТЕПЕРЬ И В ЧЕХИИ

Примечательна благодарность, которой отплатили на Украине приютившей свыше 300 тысяч украинских беженцев Чехии и самим чехам. Полиция Чехии и Украины накрыла в Днепропетровске банду мошенников, которые организовали в этом городе колл-центр и обманывали граждан Чехии посредством телефонного обзвона и последующей "работы" с абонентами. Полиции Днепропетровска удалось задержать 6 участников банды, а организатора арестовали непосредственно в Чехии. Любопытно, что в группе мошенников, в которой насчитывалось около 20 человек, были и чехи. Они связывались с жителями Чехии и представляясь работниками банка и полицейскими, получали доступ к счетами потерпевших. За время работы они завладели 65 миллионами чешских крон (примерно 2,8 млн евро).

Хоть что-то на Украине есть постоянное.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- 14 апреля, в поезде «Запорожье - Перемышль» в купе проводника в вентиляционной шахте был обнаружен гражданин Украины призывного возраста, который за 2300 долларов вознаграждения кондуктору намеревался пересечь госграницу с Польшей.

- Как пишет The Guardian, США готовят санкции против ведущих венгерских политиков, преимущественно из партии нынешнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

- Минмолодежи и спорта Украины издало официальный приказ о запрете украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых участвуют российские и белорусские спортсмены.

- В Луцке (Волынская область) администратора телеграм-канала "Где повестки? Луцк", извещавшего местных жителей о местах раздачи повесток в военкомат, осудили на пять лет лишения свободы.

- Президент Литвы наложил вето на закон об ограничениях для граждан РФ и Беларуси, потому что он остался крайне недоволен "мягкими" ограничениями для белорусов. Сейм пообещал ужесточить.