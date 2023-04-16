Галкин* бросил Пугачеву в ее день рождения

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Алла Пугачева 15 апреля отметила день рождения – певице исполнилось 74 года. Свой праздник артистка провела одна, без мужа Максима Галкина. На 15 и 16 апреля у шоумена были запланированы концерты в Германии. Отменять гастроли ради дня рождения супруги комик не стал – видимо, деньги для него важнее жены.

Теплых поздравлений от благоверного Алла Борисовна тоже не дождалась. На своей странице в соцсети Галкин отделался достаточно дежурной фразой. Юморист опубликовал видеоролик, составленный из архивных кадров выступлений Пугачевой. Видеоряд шоумен наложил на новую песню Кристины Орбакайте «Алла будет петь», которую дочь артистки записала специально к дню рождения матери.

«С днем рождения, любимая!» - обратившись к жене, лаконично подписал Максим видео.

Пользователи Сети недоумевают: почему он так скуп на слова в этот важный для Пугачевой день? И выражают надежду, что Галкин хотя бы по телефону поздравил спутницу жизни более тепло и душевно.

После отъезда из Москвы Максим колесит по миру, пытаясь заработать на жизнь. Уехавший из России комик теперь должен давать в два раза больше концертов, чтобы хоть как-то приблизиться к доходам, которые у него были на родине. Поэтому домочадцы - Алла Пугачева и 9-летние двойняшки Гарри и Лиза – видят его дома нечасто.

Шоумен сейчас гастролирует по Германии. Ради дня рождения жены он не стал делать перерыв в рабочем графике. Фото: соцсети.

Дела на выступлениях у Галкина идут далеко не так блестяще, как ему бы хотелось. На недавнем концерте в Торонто комика ждал оглушительный провал. Зрители были настолько разочарованы его плоскими шутками, что прямо во время выступления встали с мест и направились к выходу. Некоторые из них теперь требуют вернуть им деньги за билеты.

Видимо, почувствовав, что запахло жареным, и он теперь рискует потерять остатки аудитории за границей, Галкин принялся оправдываться в соцсетях. Для этого шоумен выбрал старый проверенный способ: «лучшая защита – это нападение». Максим сообщил, что информация о его провале не соответствует действительности. Мол, он по-прежнему крут, велик и любим зрителями. По словам комика, все негативные комментарии о его концерте просто сфабрикованы.

«Я подумал, что если бы я тут опровергал всю ложь, которую обо мне сочиняют, то пришлось бы писать только об этом. Но те, кто мне дорог - мои зрители, мои близкие, мои верные подписчики - знают, как дела обстоят на самом деле. И мне этого достаточно», - сообщил Галкин.

Муж Аллы Пугачевой пообещал, что все, кто его критикует, скоро получат «бумеранг» от мироздания.

«Занудством опровержений я не занимаюсь, а просто живу так, как считаю нужным, и делюсь с вами, дорогие подписчики, приятными моментами. А те, кто пишет небылицы про меня, мои концерты, мою жизнь, помните, что все возвращается», - сообщил Максим.

Судя по тому, с какой страстью Галкин давал отповедь критикам (лучше б этот пыл он вложил в любовное поздравление Пугачевой), карьера его волнует куда больше оставшейся дома жены. Как именно Алла Борисовна отпраздновала день рождения, неизвестно. Своими планами на этот праздник Пугачева не делилась. Вряд ли певица устроила пышное торжество. Скорее всего она ограничилась тихим семейным праздником в компании двойняшек Гарри и Лизы.

*Признан в России иноагентом.