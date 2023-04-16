«Лайме надо завязывать подбухивать»: Кучера обвинил Вайкуле в пьянстве

Лайма Вайкуле. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Оскар Кучера прокомментировал недавнее заявление Лаймы Вайкуле о безденежье Пугачевой. О том, что ее давняя подруга осталась совсем без средств, прибалтийская певица сообщила после требования россиян проверить Аллу Борисовну на предмет спонсирования ВСУ. С таким заявлением в Генпрокуратуру РФ обратился Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

Алла Пугачева эту информацию комментировать не стала. Зато вместо нее высказалась Лайма Вайкуле. Певица заявила, что Пугачева не спонсировала украинскую армию, поскольку в последнее время у нее нет никаких доходов. Вайкуле сообщила, что и сама просила у Аллы денег в долг, однако подруга ответила ей отказом, сославшись на материальные трудности.

Оскар Кучера в соцсетях предположил, что Лайма Вайкуле сделала это заявление не в здравом уме. По мнению телеведущего, певица просто была нетрезва.

«Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать… На месте Пугачевой я бы ей тоже денег не дал», - написал телеведущий в своем Telegram-канале.

Оскар Кучера. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ранее Оскар Кучера рассказал, что он обиделся на Пугачеву из-за ее слов о «холопах и рабах». Телеведущий признался, что принял высказывания артистки на свой счет.

«Для меня Пугачева перестала существовать вообще. И не потому, что она уехала, не потому, что жена Галкина (признан в России иноагентом – Ред.), а потому, что, уезжая, так хлопнула дверью, что обидела меня лично, назвав рабом. Как она сказала? Я сейчас не помню… «Раньше пела для плебеев… а теперь для рабов». Ну, как бы смысл таков», - высказался Кучера.

Телеведущий также упрекнул певицу в неблагодарности. В свое время артистка заработала состояние, и деньги ей приносили российские поклонники, от которых она в итоге отвернулась.

«Она на какие деньги-то все эти замки свои построила? И никто не против замков, я только „за“, чем больше их, тем лучше, красивее страна будет, но на какие деньги? Она не воровала же, ей люди несли эти деньги. Рублем голосовали на ее концертах, ее пластинки покупали, за ее песни в Интернете платили. Это же все туда капало», - подчеркнул телеведущий.