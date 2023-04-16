Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Владимир Путин Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 16 апреля, поздравил православных жителей страны с Пасхой.

Глава государства отметил, что Пасха является замечательным и всеми любимым праздником.

Президент России Владимир Путин поздравил православных жителей страны с Пасхой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», - сказал глава государства.

Пасха является замечательным и всеми любимым праздником Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Путин также отметил «созидательную» и «истинно подвижническую» деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которая направлена «на сохранение богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений».

Российский лидер добавил, что церковь во все времена была с народом и делила с ним как радости, так и тяготы.

Церковь во все времена была с народом и делила с ним как радости, так и тяготы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», - подчеркнул президент.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер по традиции присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, которое в ночь на воскресенье, 16 апреля, провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Ранее в собор был доставлен Благодатный огонь Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ранее в собор был доставлен Благодатный огонь, который сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и является знаком жизни и связи Бога с людьми.