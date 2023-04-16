Путин поздравил православных христиан с Пасхой

Владимир Путин Фото: Сергей КАРПУХИН/ТАСС
Президент России Владимир Путин в воскресенье, 16 апреля, поздравил православных жителей страны с Пасхой.
Глава государства отметил, что Пасха является замечательным и всеми любимым праздником.
Президент России Владимир Путин поздравил православных жителей страны с Пасхой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«Праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей», - сказал глава государства.
Пасха является замечательным и всеми любимым праздником
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Путин также отметил «созидательную» и «истинно подвижническую» деятельность Русской православной церкви и других христианских конфессий, которая направлена «на сохранение богатейшего исторического, культурного наследия, решение ключевых социальных проблем, укрепление института семьи, воспитание молодёжи, гармонизацию межрелигиозных и межнациональных отношений».
Российский лидер добавил, что церковь во все времена была с народом и делила с ним как радости, так и тяготы.
Церковь во все времена была с народом и делила с ним как радости, так и тяготы
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
«И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору», - подчеркнул президент.
Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Как ранее писал сайт KP.RU, российский лидер по традиции присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя, которое в ночь на воскресенье, 16 апреля, провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.
Ранее в собор был доставлен Благодатный огонь
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Ранее в собор был доставлен Благодатный огонь, который сошел в храме Воскресения Христова в Иерусалиме и является знаком жизни и связи Бога с людьми.