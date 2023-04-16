Спасатели МЧС ликвидируют последствия извержения вулкана Шивелуч на Камчатке

На Камчатке продолжается операция по ликвидации последствий пеплопада. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

На Камчатке, в населенных пунктах Усть-Камчатского района, шестой день продолжается операция по ликвидации последствий пеплопада.

Бойцы расчетов чрезвычайного ведомства работают с самого утра и до позднего вечера.

Об этом «Комсомольской правде» утром в воскресенье, 16 апреля, рассказали в пресс-службе министерства.

Бойцы расчетов чрезвычайного ведомства работают с самого утра и до позднего вечера. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

Мощное извержение вулкана Шивелуч произошло в ночь на вторник, 11 апреля. Вулканический пепел поднялся на 20-метровую высоту и накрыл плотным слоем ближайшие населенные пункты.

НАША СПРАВКА

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, в пределах Восточного хребта. Самый северный из действующих вулканов полуострова. От Шивелуча до Петропавловска-Камчатского - 440 км, до посёлка Ключи - 47 км.

С начала работ объём вывезенного снега с пеплом превысил 7 тысяч кубов. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

Спасатели 16 апреля, несмотря на праздничный день, продолжали расчистку территории районной больницы в Ключах.

Из поселка было вывезено около 2300 кубометров снега с пеплом.

(А всего с начала работ этот объём превысил 7 тысяч кубов.)

Кроме того, в это воскресенье личный состав Камчатского спасательного центра МЧС России разгрузил 5 тонн бутилированной воды, которую для местных жителей закупила администрация Усть-Камчатского района.

Личный состав Камчатского спасательного центра разгрузил 5 тонн бутилированной воды для местных жителей. Фото: стоп-кадр видео МЧС России

«Часть воды сразу же доставили в Ключевскую районную больницу, - читаем в оперативной сводке, - остальную в ближайшие дни передадут другим социально значимым объектам».

КСТАТИ

МЧС напоминает - вулкану Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. «В целях обеспечения безопасности авиакомпаниям рекомендовано воздержаться от полетов по данному маршруту. Жителей и гостей региона просим воздержаться от посещения самого исполина и его окрестностей».