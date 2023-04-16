Путин поздравил христиан с Пасхой: «Праздник дарит верующим надежду»

Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За полчаса до полуночи Патриарх Московский и всея Руси начал пасхальное богослужение в кафедральном храме Христа Спасителя в Москве. Владимир Путин пришел не к самому началу службы, а примерно через час. Глава страны застал пасхальную заутреню и Божественную литургию.

Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский лидер с длинной красной свечой в руке встал в стороне от остальных прихожан храма, рядом со столичным мэром Сергеем Собяниным.

Президент вслед за священниками повторял: «Христос воскресе, воистину воскресе». Произнося традиционную фразу, он крестился и слегка кланялся.

Российский лидер стоял рядом со столичным мэром Сергеем Собяниным Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А уже утром глава страны поздравил верующих с праздником.

- Замечательный, всеми любимый праздник Пасхи дарит верующим надежду, вдохновляет на добрые помыслы и поступки, служит утверждению в обществе высоких нравственных идеалов и ценностей, - сказал Владимир Владимирович.

Пасха является замечательным и всеми любимым праздником Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он отметил «созидательную, истинно подвижническую деятельность Русской православной церкви». Ведь она вместе другими христианскими конфессиями сохраняют историческое наследие, укрепляет семьи, воспитывает молодежь…

Президент отметил созидательную, истинно подвижническую деятельность РПЦ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Церковь всегда была вместе с народом, делила с ним радости и тяготы. И сегодня, в условиях серьёзных вызовов, она активно участвует в делах милосердия и благотворительности, помогает людям находить прочную духовную опору, - отметил Путин.

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