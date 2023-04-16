Шестикомнатную квартиру Максима Горького сняли с аукциона, чтобы открыть в ней музей

На шестом этаже роскошного дома в стиле модерн на Кронверкском проспекте Максим Горький жил с 1914 по 1921 год. Фото: litfund.ru

15 апреля аукционный дом «Литфонд» должен был выставить на торги шестикомнатную квартиру Максима Горького в Петербурге. «КП» уже писала, что представляют собой эти апартаменты в роскошном доме в стиле модерн на Кронверкском проспекте, 23. Здесь писатель снимал жилье с 1914 по 1921 год. Квартира с каминным залом, с двумя балконами, с видом на Александровский парк и на Петропавловскую крепость, на 6-м этаже (общей площадью в 211,9 м2).

Фото: litfund.ru

Долгое время в этом доме были густонаселенные коммуналки. А с началом приватизации в 90-е их стали выкупить богатые люди и делать отдельное роскошное жилье. Так случилось и с квартирой Максима Горького. Новый хозяин восстновил её, оформил интерьер в стиле модерн. Ну а потом решил продать. Назначили аукцион. Выстроилась очередь из желающих. Определелись со стартовой ценой в 75 000 000 рублей. Но неожиданно...

Фото: litfund.ru

- Владелец принял решение снять квартиру с торгов, — рассказал «КП» директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров. - Сейчас рассматривается предложение от государственного историко-мемориалного музея «Смольный» о создании в этой квартире музея писателя. Что логично. Квартира Горького - место мемориальное. Здесь у него в гостях бывали Шаляпин, Ленин, Луначарский, Дзержинский, Куприн, Бунин, Пильняк, Чуковский, Замятин, Лариса Рейснер, Блок, Маяковский... И даже знаменитый английский фантаст Герберт Уэллс гостил на Кронверкском. Рядом находится особняк царской фаворитки - балерины Матильды Кшесинской.

Фото: litfund.ru

Однако пока не решен вопрос, на каких условиях передадут шестикомнатную квартиру музею. Будет ли это безвозмездный подарок городу, или квартиру придется выкупать у её нынешнего владельца.

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Буревестник революции знал вкус жизни, поэтому жил красиво: в элитном доме в стиле модерн на Кронверкском проспекте, 23. Это в Петербурге. Писатель снимал по этому адресу жилье с 1914 по 1921 год - до эмиграции. С удивительной легкостью перемещался с этажа на этаж доходного дома Евгении Барсовой (она была дочкой промышленника Печаткина). (подробнее)