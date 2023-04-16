Геннадий Зюганов рассказал, как встретил Пасху: "С куличами еду поздравлять восьмерых внуков и правнука"

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

…- Алло! Геннадий Андреевич, это помощник Зюганова. Христос Воскресе!

- Воистину, воистину, товарищ Гамов. И, чтобы в светлую семидницу (в Христианстве - период, продолжительностью семь дней, включающий в себя Пасхальное воскресенье и шесть последующих дней. - А.Г.) было не просто радостное настроение. А - побольше творческих подвигов, у тебя это хорошо получается, ярких интервью, добрых мыслей и свежих чувств пожелаю тебе.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь. И вас я от души, сердечно поздравляю с Днём светлой Пасхи. Вот, например, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий участвовал в Крестном ходе. А вы где встретили Христово воскресенье?

- Это во многом семейный праздник, поэтому - готовился. Сегодня еду поздравлять большое войско. 9 внуков, 8 мужиков, понимаешь, - это войско надо патриотично воспитывать, готовить к защите Родины в это суровое время. До 2 часов ночи посмотрел службу (речь - о трансляции из Храма Христа Спасителя . - А.Г.), там находились президент Путин и мэр Собянин. И я тоже там поучаствовал в богослужении - только мысленно.

- Значит, и Пасху отмечаете.

- Открой наш сайт, почитай, есть поздравление мое всем братьям и сестрам, товарищам и друзьям. Так что, поздравляю я от души.

- Спасибо огромное, товарищ Генеральный секретарь. Так 8 или 9? Вы как-то засомневались, сколько у вас внуков.

- У меня 8 внуков, один правнук.

- Вы сказали, что готовитесь. Что - куличи пекли, яйца красили?

- Напек и куличей, все, что положено к столу. Я на себя беру ответственность в этот светлый праздник подготовить хороший стол.

- А что еще будет на столе? Наверняка - мед от Зюганова.

- Мед от Зюганова будет, хорошая каша солдатская, вкусная рыба, салат «Мимоза» великолепный. Так что, готов поздравлять. В этот день работаю и поваром, и грузчиком.

- Спасибо огромное. Не буду тогда задерживать, товарищ Генеральный секретарь. И вас -.со светлой Пасхой!

- Скоро будем антифашистский форум проводить в Минске, 50 стран участвуют. Освещайте.

- Ладно.

- Это самое светлое сейчас и мужественное занятие – бороться с нацистами и фашистами, за мир и дружбу на Земле.

- За мир и дружбу! Слава Богу! Христос воскресе!

- Воистину, воистину. Удачи.