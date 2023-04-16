Илон Маск испугался российской системы радиоэлектронной борьбы: новое чудо-оружие способно сжечь спутники на огромных высотах

У России есть немало систем радиоэлектронной борьбы Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Новая российская система радиоэлектронной борьбы способна подавлять космические аппараты на геостационарной орбите и безвозвратно выводить из строя электронику!», — огорченно и удивленно восклицал в субботу Илон Маск в своих аккаунтах в соцсетях.

Американский миллиардер обеспокоился информацией, которая появилась на российских информационных лентах. О том, что в России разработали систему радиоэлектронной борьбы, способную подавлять космические аппараты на очень высокой орбите, рассказал РИА Новости информированный источник по случаю Дня специалиста по радиоэлектронной борьбе, который отмечался 15 апреля. По данным источника, «мощность ее излучателей на малой дальности позволяет не только подавлять, но и безвозвратно выводить из строя электронику противника».

KP.RU обратился за комментарием к военному обозревателю, полковнику в отставке Михаилу Тимошенко.

- В сообщении о новом русском чудо-оружие говорится, что оно может доставать до геостационарной орбиты.

- Геостационарная орбита — это 36 тысяч километров над Землей. Но мы никогда прежде не заикались, что можем что-то подавить на такой орбите. Тем более уничтожить. Но это же Илон Маск заявил?

- Спутники Маска летают ниже?

- МКС выше 400 км не поднимается, спутник GPS и до 20 тысяч летает, а спутники Маска, кажется, не более 1000 км, скорее, ниже.

- Чего Маск так боится?

- Мы же не знаем, как его спутники Starlink точно устроены, какая там у него электроника. Но судя по тому, что они малы и их чертова пропасть, значит, высоко защищенной электроники там быть не может. Спутник-то фактически ширпотребовский.

- Поговаривали об подобном давно...

- Мы говорили, что надо бы давить спутники — ну не на орбите, а связь с ними нарушать, на территории Белоруссии, да, давно. И, похоже, мы начали это делать. Первые сообщения о том, что мы сумели вмешаться в спутниковую передачу, относятся ко временам очередной войны США в 21 веке. И речь шла, кажется, не о подавлении, а о внесении изменений, каким-то образом, в передаваемый сигнал. По умолчанию тогда признали, что это система «Автобаза». Самая современная лет 20 назад. И Иран какой-то беспилотник перехватил у американцев.

- Как это может действовать?

- Ну как, есть электромагнитное излучение, возникают помехи.

- Системы спутника перегреваются?

- Когда речь о выводе из строя — это смотря как оценивать. Если сигнал от него к тебе недоступен, то уже, считай, он выведен из строя. Характеристик нового комплекса РЭБ мы не знаем. Но спутники с высокими орбитами, видимо, попадают в зону влияния. В передачу спутника GPS мы как-то вмешивались, искажали сигнал, об этом сообщалось. Беспилотники сходили с ума.

- Мощная должна быть штука...

- Мощность сигнала падает пропорционально квадрату расстояния.

- С системами радиоэлектронной борьбы у нас вообще богато?

- Немало есть систем, «Красуха», «Москва», «Инфауна», «Леер», «Триада». У всех - целевое назначение. Например, «Красуха» была противо-авиационным комплексом. Давила самолетную и вертолетную связь, их электронику. Опыт неплохой.