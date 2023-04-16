Как сделать пасхальные блюда более диетическими

Торжество – это все же не повод забывать о здоровье. Фото: здоровое-питание.рф

Пасха – светлый христианский праздник, когда не принято отказывать себе во вкусной и сытной пище, насыщенной белком. Творожная пасха, крашеные яйца, мясо на второе, сладкие куличи на десерт – все это не так просто совместить с принципами здорового питания. Однако торжество – это все же не повод забывать о здоровье. Даже традиционную пасхальную еду можно сделать не слишком калорийной, а остальные блюда на праздничном столе и вовсе могут быть легкими и полезными.

Принципы составления диетического пасхального меню

1. Для приготовления пасхи и других блюд используйте обезжиренный или маложирный творог (содержащий от 0 до 6% жира).

2. Традиционный кулич делается из сдобного дрожжевого теста, но мы советуем подобрать рецепт пасхального хлеба без использования большого количества сдобы и дрожжей.

3. Сахара старайтесь класть как можно меньше. Для подслащивания пользуйтесь медом, сахарозаменителями, свежими и сушеными ягодами и фруктами.

4. Орехи полезные, но калорийные. Класть их в блюда можно, но в небольшом количестве.

5. Выбирайте рецепты блюд, в которых содержится как можно меньше жиров. Откажитесь от свинины в пользу куриной грудки и индейки. Вместо майонеза заправляйте салаты греческим йогуртом, нежирной сметаной или соусом на основе растительного масла и лимонного сока.

6. На десерт вместо сладкой выпечки можно сделать легкий крем на основе фруктов и сыра, желе.

7. Способ приготовления продуктов тоже имеет значение. Овощи целесообразно использовать свежими, мясо – запекать, тушить или отваривать на пару.

Хотим обратить ваше внимание, что рацион Великого поста всегда диетический. Поэтому во время празднования Пасхи опасно переедание и резкое увеличение количества белковой пищи. Это может привести к дисфункции пищеварительной системы. Ешьте умеренно!