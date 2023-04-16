Почему большинство западных компаний осталось в России: все дело в четырех умных решениях Москвы

Лишь небольшой процент иностранных компаний на самом деле ушли из России Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Лишь небольшой процент» иностранных компаний, которые заявляли о желании покинуть Россию после ввода войск в Украину, на самом деле ушли из страны. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на три исследовательских группы. Данные у всех разные, поэтому приведем информацию каждой из групп:

- Университет Санкт-Галлена, Швейцария: всего 9% компаний из Евросоюза и Большой Семерки покинули Россию.

- Йельская школа менеджмента, США: 64% иностранцев ушли или приостановили деятельность.

- Киевская школа экономики, Украина: из РФ ушли только 7% иностранных компаний (211 из 3000).

Почему они остаются? Как пишет WP, причины у всех разные. Одни хотят, но пока не могут найти покупателей на свои российские активы. Другие сильно зависят от своих российских подразделений и могут просто не пережить ухода из России. Третьи после ухода конкурентов захватили большую долю рынка.

А еще российское правительство активно мешает иностранцам уходить. Как всем мы помним, год назад западные владельцы распродавали свои российские активы направо и налево. «Так не пойдет!» - увидев это дело, решили, в российском Минфине. И установили такое правило:

- Бизнес теперь нельзя продать просто так, нужно получить одобрение российского правительства.

- Должна проводиться независимая оценка стоимости активов.

- Продавец обязан дать покупателю скидку не менее 50% от этой стоимости.

- Владелец уходящего бизнеса на прощание должен заплатить в федеральный бюджет налог – от 5 до 10 процентов стоимости активов.

В результате, как пишет WP, «для тех, кто медлил» уход стал дороже и сложнее. А россияне практически не потеряли привычного уровня комфорта. Многие иностранные товары, полюбившиеся нашим людям, остаются на полках наших магазинов. Российская дочка Coca-Cola продолжает выпускать газировку в России (правда, под новым названием «Добрый Кола» и с другим вкусом). А PepsiCo с Unilever обещали производить у нас только «товары первой необходимости», но продолжают делать чипсы Lay’s и мороженое Magnum, удивляется корреспондент WP.

Хотя нам совершенно непонятно, что здесь удивительного. Может, это у вас в Америке чипсы – не товар первой необходимости. А у нас – очень даже. Особенно под пиво.