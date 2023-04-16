В Судане вспыхнула гражданская война: армия и спецназ схлестнулись из-за иностранных денег

Пока приходят противоречивые сводки с мест сражений Фото: REUTERS

Утром 15 апреля на карте Африки вспыхнула очередная «горячая точка». В Судане не на жизнь, а на смерть схватились регулярная армия и бойцы элитного подразделения Сил быстрого реагирования (RSF). Армия встала на защиту президента Абделя Фаттаха аль-Бурхана, пришедшего к власти после военного переворота в 2019 году. А RSF ориентируются на его зама Мухаммеда Хамдана Дагло, у которого с президентом возник конфликт. В столице страны Хартуме развернулись ожесточенные боевые действия с использованием тяжелой техники и авиации. Международный аэропорт закрыт, мосты через Нил заблокированы. Сообщения о боях поступают и из других городов. К вечеру воскресенья было известно о более ста погибших и большом количестве раненых. Среди жертв много гражданских лиц.

Как отмечают эксперты, битва идет не ради благополучия населения, а за доступ к иностранным инвестициям. Китай и богатые арабские страны готовы вложиться в разработку запасов нефти, золота и урана, коими богат Судан, модернизировать порты, через которые идет транзит между КНР, Индией и Европой. На кону стоят десятки миллиардов долларов, и каждая из противоборствующих сторон хотела бы отщипнуть от них кусок пожирней.

Пока приходят противоречивые сводки с мест сражений. Сообщалось, что отрядам RSF удалось захватить резиденцию президента - Республиканский дворец, а армия разнесла базу спецназа в городе Мероэ на севере страны.

По информации МИД России, Посольство РФ в Хартуме работает в режиме повышенных мер безопасности. Пострадавших среди российских граждан нет.