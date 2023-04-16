Прошла любовь - зерно «завяло»: Польша и Венгрия внезапно запретили ввоз сельхозпродукции с Украины

Ситуацию с зерном прокомментировала Еврокомиссия Фото: Иван МАКЕЕВ

В столице незалежной негодуют. Это же надо какой удар в спину нанесли поляки, которых в Киеве всегда считали самыми верными союзниками и кохали, как детей родных. В Варшаве объявили, что вводят запрет на импорт украинского зерна. Табу будет действовать до 30 июня. Украина, конечно, преданный вассал, но своя рубашка ближе к телу. Польские фермеры уже несколько недель перекрывают на тракторах дороги и проводят многолюдные сходки в городах. Многие из них оказались на грани банкротства из-за того, что не могут продать собственное зерно. Поставки из Украины изначально предназначались для стран Африки, а идут в Европу, да еще по заниженным ценам. Летом надо будет снимать новый урожай, а куда его девать, если в хранилищах преет еще прошлогоднее зерно.

На этом фоне польские власти решили взять паузу. В Киеве аж зашлись от возмущения. Украинское министерство аграрной политики и продовольствия заявило, что маневр соседей - нарушение всех достигнутых договоренностей, и осудило «односторонние радикальные действия».

Но оказалось, что поляки в своем «радикализме» отнюдь не одиноки. Вслед за ними о таком же запрете на ввоз украинского зерна заявила Венгрия. В Будапеште пошли еще дальше: приостановили импорт маслиничных культур и некоторых других сельскохозяйственных продуктов. Министр сельского хозяйства Иштван Надь уточнил, что Украина использует в сельхозпроизводстве методы и приемы, «более не разрешенные в ЕС» и без лишних затрат заваливает европейский рынок «большим количеством мяса птицы, яиц и меда в дополнение к зерновым и масличным культурам», ставя местных фермеров в невыгодные условия.

Подсуетилась и Словакия, временно запретив у себя переработку и продажу уже находящейся продукции с Украины. Кто следующий?

Ситуацию с зерном прокомментировала Еврокомиссия. В ведомстве считают неприемлемыми введенные Венгрией и Польшей односторонние запреты на поставки зерна и другой аграрной продукции с Украины.