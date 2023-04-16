Защитники Артемовска не дают ВСУ прорваться: десантники на квадроциклах поджаривают украинскую технику, добровольцы прикрывают фланги

Пока «вагнеровцы» работают внутри Бахмута, контроль за украинскими войсками «по краям» осуществляют подразделения Вооруженных сил России. Фото: Александр КОЦ

ЗА ВРАГОМ НА КВАДРОЦИКЛАХ

Необычно возвращаться в места, где еще недавно бывал во время активных боев. Едешь по селам, в которых прятался от обстрелов по подвалам, а это уже глубокий тыл. Условный тыл, потому что с продвижением штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер» к западным окраинам Артемовска (Бахмута), все вероятнее становится опасность удара ВСУ по южному и северному флангам города, чтобы взять в окружение группировку «музыкантов». И пока «вагнеровцы» работают внутри Бахмута, контроль за украинскими войсками «по краям» осуществляют подразделения Вооруженных сил России. Ведут аэроразведку, наносят артиллерийские удары, «кошмарят» технику противника, которая концентрируется на самых опасных направлениях.

Фото: Александр КОЦ

Не без помощи региональных властей, подразделения десантников, призванные уничтожать бронемашины ВСУ, стали более современными и мобильными. Под Соледаром, на северном фланге Артемовска, встречаю группу на квадроциклах, к которым прилажены противотанковые комплексы. Парни охотно делятся опытом.

- В последнее время противник меньше подгоняет техники. Раньше они позволяли себе ночные вылазки, эвакуацию, сейчас делают это гораздо реже. Группами передвигаются от двух до четырех человек. Большого скопления пехоты нет – сразу накрывает наша артиллерия. И мы работаем ПТУРами (противотанковыми управляемыми ракетами. - Ред.), - поясняет боец с позывным «Коммерс».

На гражданке, в родном Красноярске, он был предпринимателем, таскал товар из Китая. «Срочку» служил в разведке, от мобилизации бегать не стал: «Родина позвала, мы пришли», - пожимает он плечами. Признается, что с «квадриками» имел дело и в мирной жизни.

- С женой в Красноярске на горках катались то на снегокатах, то на квадроциклах. Знакомая тема, - улыбается он под маской. - Машина многофункциональная. Можно и пехоту возить – три-четыре человека, если ракет нет. А с ракетами – выявляем позицию, группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливаемся, поражаем и уезжаем. Не больше минуты занимает. В зависимости от дальности. Три километра ракета летит около 15 секунд. Такой блуждающий ПТУР – быстро, маневренно. Тут отстрелялись, в 300 метрах лежат еще боеприпасы. Подкатили туда, «задули» с нового места, снова откатились.

Фото: Александр КОЦ

- По кому пуляете?

- Да буквально вчера поджарили либо гаубицу, либо танчик – ждем подтверждения, птички полетают, видно будет. Еще «укрепы» (укрепленные позиции. - Ред.) разбираем, блиндажики. У нас крепкая линия обороны. Мы стоим на пригорке, очень выгодное положение. Между нами поле – по нему они не пойдут. Дернется пехота, мы выкосим. Пойдут на технике, мы их этими штучками (похлопывает по ПТУРу) жарить будем. Мы понимаем, что могут ударить во фланг «музыкантам», будем отстаивать всеми силами – возможными и невозможными.

ВЕРНУЛСЯ В СВОЙ ПОЛК

Сегодня противник формирует (или делает вид, что формирует) сразу несколько ударных группировок с прицелом на Артемовск. Десантники Тульской дивизии ВДВ прикрывают город с севера. Удар может быть нанесен одновременно с началом обещанного Украиной контрнаступления. И взятие Бахмута в кольцо стало бы для Зеленского большой политической победой. Судя по перехваченным картам, на восточном фронте Киев сосредоточил на Артемовском направлении сил больше, чем на Сватовском. А в случае падения Бахмута, Украина сможет развивать наступление в сторону Луганска, разрезая нашу группировку в ЛНР.

В российском командовании это прекрасно понимают, поэтому на прикрытие флангов выставили опытные подразделения. В том числе – артиллерийские.

Фото: Александр КОЦ

Федор – доброволец, служит в артиллерии 106-й дивизии ВДВ. После начала мобилизации не стал ждать повестку, сам решил вернуться в свой полк, в котором служил по контракту три года, имеет опыт боевых действий в Сирии. Подписал новый контракт и воюет в родной батарее.

- Сильно этот конфликт отличается от сирийского? – встретились мы на позиции гаубиц Д-30, которые редко скучают без работы.

- Прилично. Противник очень активно ведет контрбатарейную борьбу, приходится всегда повышенное внимание уделять небу на предмет вражеских беспилотников, постоянно слушать выходы (звуки артиллерийских выстрелов. - Ред.), чтобы вовремя укрыться. Мы же работаем по скоплениям пехоты и по легкобронированным целям. Прикрываем парней в Артемовске. Как говорится, никто, кроме нас.

Фото: Александр КОЦ

Координаты на батарею передают разведчики, которые действуют фактически на переднем крае. Особенно в такую погоду, как сейчас – низкая облачность, назойливая морось. Место дислокации подразделения я нашел не сразу – так замаскированы. Но когда от близкого выстрела чуть не вылетели стекла машины, понял, что прибыл по адресу. Как правило, одна гаубица делает не больше пяти выстрелов по скоплению пехоты или бронетехники, ведет огонь по логистическим цепочкам, не давая врагу перебрасывать боеприпасы и пополнение. Расчет работает как часы, причем все – добровольцы.

Фото: Александр КОЦ

ЖЕНЕ СКАЗАЛ, ЧТО ПРИШЛА ПОВЕСТКА. А САМ - ПОШЕЛ ДОБРОВОЛЬЦЕМ

Здесь их встречаешь практически в каждом подразделении. Они – живое доказательство того, что где-то в глубине большой России у многих есть понимание того, что происходит в зоне СВО. Помню, встретил, мягко скажем, немолодого старшину штурмового отряда 98-й дивизии.

- В зону спецоперации я пришел по зову сердца. Я военнослужащий в отставке, гвардии прапорщик Марченко Сергей Викторович, - бодро отрапортовал 57-летний мужчина. - Находился на гражданке более 20 лет. Когда была объявлена мобилизация, по годам, конечно, я не подходил, но как военный специалист посчитал нужным находиться именно в это сложное время для России здесь. Поэтому я сделал все, чтобы оказаться в нашей воздушно-десантной части, при своей должности, кем служил в Советской армии, затем в Российской.

Фото: Александр КОЦ

Сергей Викторович не прятал лица – он давно в базе данных «врагов Украины» Миротворец. Отставник был завсегдатаем сетевых чат-рулеток – это когда алгоритм сам выбирает тебе собеседника. И в Интернете частенько сходился в словесных баталиях с юзерами из незалежной, интеллектом и знанием нашей общей истории одерживая безоговорочные победы.

- Думали, когда увольнялись из Вооруженных сил, что придется повоевать по-настоящему? – спрашиваю старшину.

- Честно сказать, нет. У меня на гражданке свой неплохой бизнес, доход хороший. Но пришло такое время, когда надо опять встать в строй со своими бывшими сослуживцами. Они еще лейтенантами были, ныне - уже генералы, с некоторыми я встретился.

- Семья как отнеслась?

- Пришлось жену обмануть, честно говоря. Сказал, что получил повестку. А пошел добровольцем. Но потом ей в полку сказали, что пошел добровольцем. Никаких сроков для себя не определял. Пока я себя чувствую в форме, профессиональной, спортивной, буду воевать. И тем, кто раздумывает, рекомендую отбросить сомнения. Можно через вас обратиться? Мужики, наши отцы, наши деды во время Великой Отечественной стояли насмерть за Родину, даже дети бежали на фронт, чтобы взять в руки оружие и бороться с нацизмом. Сейчас он опять поднимает свою голову, но мы ее отрубим. Сомнения все прочь, вставайте в наши ряды, берите в руки оружие, защищайте нашу Родину, Российскую Федерацию, наши традиции. Мы не позволим никому растоптать, загадить и оболгать нашу историю. Победа всегда будет только за нами, правда за нами. Другого уже не будет. Пока мы не уничтожим эту нацистскую гидру, мы не успокоимся. Поэтому, кто себя считает мужчиной, кто на 23 февраля получает подарки, но сидит дома, я считаю, вам нужно прийти в военкомат добровольцами, встать в строй и защищать страну!