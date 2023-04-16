Евгений Петросян впервые за долгое время показал фото молодой жены и трехлетнего сына

15 апреля, накануне Светлой Пасхи Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом побывали в храме Николая Чудотворца Фото: социальные сети

15 апреля, накануне Светлой Пасхи Евгений Петросян вместе с женой Татьяной Брухуновой и сыном Ваганом побывали в храме Николая Чудотворца. Святили куличи и яйца к празднику.

Юморист и его молодая жена редко делятся в соцсетях семейными фото, но в этот раз сделали исключение и разместили фото своего трехлетнего наследника. Как и всегда со спины.

Фото: социальные сети

Эти фотографии собрали множество доброжелательных комментариев в стиле: «прекрасное фото чудесной семьи».

Ну а 16 апреля Евгений Ваганович в своем Телеграмм-канале поздравил всех православных с праздником. Пожелал хорошего настроения и успехов всем!

Напомним, 34-летняя супруга Петросяна тулячка Татьяна Брухунова еще со школы была фанаткой юмориста. В числе поклонников приходила на его творческие встречи. Со временем стала администратором сайта ну а потом директором Петросяна. По её словам, их роман начался в 2013-м, когда Петросян и его тогдашняя жена Елена Степаненко уже давно не жили вместе. По неофициальным сведениям, Евгений Ваганович женился на Татьяне Брухуновой в начале 2019 года. Через год у них родился сын Ваган. Журналисты предположили, что супруги прибегли к помощи суррогатной матери. В сентябре 2020 года Евгений Ваганович впервые опубликовал фото с сыном на руках. «А вот и он — Ваган Евгеньевич Петросян!» — подписал тогда снимок юморист.

Год назад Татьяна Брухунова рассказала, как они воспитывают сына. С Ваганом занимаются квалифицированные няни, которые подбирают ему развивающие программы.