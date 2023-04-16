Команда «КП» вырывает победу на последних минутах, а «Север» уходит в отрыв: Обзор 3 тура НФЛ Москвы

Лучший бомбардир команды "КП" Александр Калачев пытается помочь игроку "Доктору Пеппера", которому в концовке напряженного матча свело судорогой ноги. Фото: Народная Футбольная Лига

Началось все с по-настоящему прекрасного. С девушек, конечно же.

Пока команды разминались на бровке стадиона «Арена Pride», на поле проходила тренировка женской команды. Парни только что шеи себе не свернули. И было с чего. Во-первых, прекрасный пол в футболе - это красиво. Во-вторых, даже специалисты отмечают, что за последние годы женский футбол очень круто развивается и есть девчонки, которые многим пацанам по игре в мяч еще фору дадут!

- Так получается, что в последнее время наше поле становится своеобразной базой для многих женских команд, - объясняет управляющий «Арена Pride» (улица Коминтерна, 15к1) Андрей Васильев. - Сейчас у нас арендуют площадку для тренировок полдюжины таких команд. Впрочем, помимо этого тут же занимаются и дети, и взрослые.

Команда "Север" лидирует после 3 туров. Фото: Народная Футбольная Лига

Смущенных девчонок проводили с тренировки под внезапные аплодисменты.

Впрочем, после этого ребята сделались максимально серьезными. Не до шуточек. 3 тур Чемпионата Москвы Народной Футбольной Лиги 8х8.

«ПОБЕДИЛИ НА МОРАЛЬНО-ВОЛЕВЫХ»

Команда «Комсомольская Правда», составленная из журналистов и читателей, вот уже третий матч подряд начала с пропущенного гола. один из предыдущих матчей в итоге закончился крупной победой команды «КП», второй - ничьей. Но в этот раз получился, пожалуй, самый сложный матч.

Итак, в игре с командой «Доктор Пеппер» пропускаем уже на 8 минуте. Но вскоре лучший бомбардир «комсомольцев» Александр Калачев один гол отыгрывает. Так и ушли на перерыв. 1:1. В начале второго тайма соперник снова забивает. Главная звезда «пепперов» Никита Коргулев перехватывает мяч в центре поля, на скорости уходит от защитников и красивым ударом поражает дальний угол.

ЛЭМЗ забивает один из пяти голов в ворота "Звезды". Фото: Народная Футбольная Лига

Никите - 18 лет. «Комсомольская Правда» отвечает молодости опытом. Антон Разаков разобрался с защитой, выкатил стоящему у штанги 49-летнему Станиславу Киму и тому оставалось только подрезать в ворота.

Одним из героев встречи стал, несомненно, молодой вратарь «КП» Леонид Романов. За две минуты до конца матча случился момент, который мог похоронить все надежды команды журналистов. «Доктор Пеппер» провел быструю атаку, их игрок вышел по центру ворот и нанес удар в угол. Романов парировал этот удар, отразил и последовавшее через мгновение добивание. В ответной атаке игрок медиафутбольной «Ромы» Родион Константинов пронесся через полполя, отпасовал хореографу Евгению Швецу и тот с близкого расстояния забил победный гол. Причем перед самым свистком голкипер «КП» отбил еще один хороший удар со штрафного.

Ринат Хасьянов из "АГК" (слева) - лучший распасовщик чемпионата. Фото: Народная Футбольная Лига

- Победили на морально-волевых. Концовку вытащили, - прокомментировал игру Леонид Романов. - Сейв на последней минуте после штрафного? Я не гадал, стоял на месте, ждал удар в свой угол. Удар был хороший, плотный. Я в последний момент успел увидеть мяч и отбить

Итак, 3:2. Эта победа позволила «Комсомольской Правде» сохранить место в тройке лидеров чемпионата.

"Дрим Тим". После гола. Фото: Народная Футбольная Лига

КОГДА ЧТО-ТО ПОШЛО НЕ ТАК…

Лидирует команда «Север», представляющая столичный район Северный. В туре ребята с крупным счетом 6:0 разгромили долгопрудненский «G&S». Сразу четыре гола в этой игре заколотил нападающий северян Сергей Рябцев. «Север» остается единственной командой, которая еще не теряла очков - выиграла все три матча из трех и идет на первом месте.

Еще одна команда из ТОП-3 - сборная Лианозовского электромеханического завода. На минувшей неделе ЛЭМЗ также одержал крупную победу. Со счетом 5:0 была бита «Звезда», серьезный коллектив, с неплохим подбором игроков. Но что-то пошло не так…

Денис Осанкин из ЛЭМЗ прокомментировал этот успех очень аккуратно:

- Я не сказал бы, что в этом чемпионате так уж легко. Команды у соперников в любом случае хорошие.

Двое на одного. В футболе так иногда можно! Фото: Народная Футбольная Лига

Команда «АГК», забуксовавшая было на старте турнира (там были две ничьи - с ЛЭМЗ и «КП»), также включилась в борьбу за чемпионство. В матче 3 тура со счетом 6:2 был разбит «Вектор». И это при том, что футболисты «Автогазкомплекта» играли без двух лидеров, пропускавших матч из-за перебора карточек. Эта команда - сплав молодости и опыта - явно еще попьет кровушки многим соперникам.

- Не могу сказать - фавориты мы или нет. Будем стараться брать каждый балл. Просто так игры никому точно не отдадим! - на всякий случай предупредил капитан «АГК» Сергей Семенов.

А вот команды «Дрим Тим» и «Пролетарск» разошлись миром. 2:2. Причем оба раза отыгрывались игроки «Пролетарска».

На текущей неделе в Чемпионате Москвы НФЛ пройдут матчи 4 тура. Сумеет ли «Север» удержать первое место или его обойдет кто-то из преследователей? (Жирно намекаем на команду «КП», - примечание редактора). Вот в чем вопрос!