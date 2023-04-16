Марат Башаров впервые вышел в свет с новой возлюбленной Анастасией Борисовой

Марат Башаров и Анастасия Борисова на премьере фильма "Русский крест". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Марат Башаров больше года скрывал роман с актрисой Анастасией Борисовой. После череды громких разводов артист не спешил сообщать поклонникам о новых отношениях. Лишь недавно 48-летний Башаров признался, что они с возлюбленной съехались и живут под одной крышей. Минувшим вечером Марат впервые вывел Анастасию в свет. Пара пришла вместе в столичный киноцентр «Октябрь» на премьеру фильма режиссера Эдуарда Боякова «Русский крест». Драма с Михаилом Пореченковым в главной роли вышла в широкий прокат с 16 апреля.

Марат и его спутница появились в кинотеатре в отличном настроении. Если Башаров предпочел скрыть глаза за темными очками и старался не привлекать к себе внимания, то его спутница, напротив, с удовольствием улыбалась фотографам и отвечала на вопросы журналистов. Ася выбрала для премьеры нежно-голубое платье со смелыми разрезами на подоле.

Марат и его избранница вместе пришли на громкую кинопремьеру. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасия Борисова на 13 лет моложе Башарова, она родом из Читы. Актриса окончила РАТИ-ГИТИС, вышла замуж, но развелась. Сейчас Ася одна воспитывает сына. 36-летняя актриса снимается в сериалах. Она засветилась в проектах «Склифосовский», «Глухарь», «Однажды будет любовь», «Кулагин и партнеры», но в основном в эпизодах, так что большинству зрителей ее имя ни о чем не говорит. С 2008 по 2015 годы артистка играла в труппе Московского «Театра Луны».

Пара больше не скрывает своих отношений. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Судя по всему, отношения пары уже давно вышли на новый уровень – влюбленные не только живут вместе, но и подумывают о свадьбе. В одном из выпусков телешоу «Звезды сошлись» на канале НТВ Башаров признался, что не против официально оформить отношения с 36-летней избранницей.

«Год уже как встречаемся. Она актриса. Познакомились на рыбалке. Был выезд на природу с актерами, и у меня случился очень удачный клев. Мы живем в гражданском браке. Если нужно, поженимся», - рассказал артист. Марат уточнил, что возлюбленная – полная противоположность его бывших жен.

Башаров признался, что подумывает о свадьбе с Асей. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Напомним, первой женой Башарова стала Елизаветой Куцко, она родила артисту дочь Амели. Пара рассталась, когда у Башарова начался роман с фигуристкой Татьяной Навкой. В 2014 году актер женился на актрисе Екатерине Архаровой. Они со скандалом расстались всего через полгода. В 2016 году Башаров женился на своей поклоннице Елизавете Шевырковой. В этом браке у артиста появился сын Марсель. В марте 2019 года пара разошлась.