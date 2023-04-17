Финны забыли, что нацией их сделала Россия: добрый сосед превратился во врага из-за НАТО

В начале апреля Финляндия официально вступила в НАТО. Фото: REUTERS

В начале апреля Финляндия, в течение десятилетий слывшая у нас символом добрососедства, официально вступила в НАТО. Добавив 1200 км своей границы к линии прямого соприкосновения РФ со странами-членами Североатлантического альянса, она увеличила протяженность этого рубежа сразу вдвое. И теперь, надо полагать, будет безропотно выполнять указания натовского руководства, которое сейчас открыто провозглашает цель нанести стратегическое поражение России.

Сама страна Суоми, хоть и не маленькая по европейским меркам, но с населением в 5,5 миллионов человек (в одном лишь нашем Петербурге проживает примерно столько же) вряд ли внесет существенные изменения в глобальный расклад сил. Но если в ее лесах появятся базы блока, начиненные современными ракетами, которым до того же Питера лететь три минуты, если в Хельсинки вместе с новыми союзниками согласятся запереть Финский залив, прекратив морское сообщение «материковой» России с Калининградской областью, то угроза нашей безопасности возрастет кратно. Недаром президент США Джо Байден высказался о «беспрецедентном усилении НАТО за счет вступления в альянс Финляндии - самого быстрого в современной истории».

Но вот парадокс: существуя долгие годы бок о бок с Советским Союзом, капиталистическая Финляндия и не помышляла о какой-либо конфронтации с восточным соседом (исключая межвоенный период). Но после того, как у нас сменился общественный строй, отношения вдруг стали стремительно портиться. И вовсе не по вине Москвы. Финны как-то очень быстро забыли, что они в свое время получили и от царской империи, и от СССР.

ИЗ ГРЯЗИ В КНЯЗИ

В 1809 году Финляндия, бывшая тогда зачуханной шведской провинцией, была взята «на шпагу» Россией в ее последней войне со Швецией. В Стокгольме финнов и за людей-то толком не считали, а саму Суоми называли «немытой деревней». В Российской империи она стала именоваться Великим княжеством Финляндским, получила право формировать собственные органы власти, иметь свою денежную единицу, почту, таможню. На русские деньги были построены десятки заводов, проложены железные дороги (кстати, их колея осталась той же ширины, что у нас). Наряду со шведским языком, который был государственным, такой же статус вскоре приобрел и финский язык. Заметьте, о русском речи не шло! Более того, миграция из России в Великое княжество была фактически запрещена. В 1811 году император Александр I «всемилостививше» передал новым подданным Выборгскую губернию, после чего финны тут же переименовали Выборг в Виипори.

В апреле 2009 года в старинном городе Порвоо проходили торжества, посвященные 200-летию принесения там финским сеймом присяги русскому государю. Присутствовавшая на мероприятии тогдашняя президент Финляндии Тарья Халонен в своем выступлении заявила, что этим актом «финны были впервые в своей истории возвышены до положения нации». И добавила: «Если со шведами мы 1809 год просто вспоминаем, то с русскими можем и попраздновать». Вот так: переход под подданство России когда-то воспринимали как праздник, а теперь смотрят на нас как на врагов.

УТРАЧЕННЫЙ БАЛАНС

Да, в ХХ веке нашим странам пришлось и повоевать. Четырехмесячная война 1939-1940 г.г., которую у нас называют «Финской», а в Финляндии - «Зимней», позволила отодвинуть границу от Ленинграда, что, возможно, и спасло его потом в первые месяцы Великой Отечественной. Но финские войска приняли активное участие в блокаде города, умножив муки его жителей. Они захватили большие территории в Карелии, включая ее столицу Петрозаводск. Там оккупанты создали аж 19 концлагерей, условия в которых, по свидетельству современников, порой были страшнее, чем в немецких. Карельский фронт сражался до сентября 1944 года, когда Финляндия, поняв безнадежность своего положения, была вынуждена выйти из войны.

Москва отнеслась к поверженному противнику снисходительно. А ведь по тогдашней ситуации вполне могла занять Хельсинки, посадить там просоветское правительство и провозгласить «Народную республику Суоми». Из сотрудничавших с Гитлером политиков никто не был казнен, они получили лет по десять тюрьмы, но вышли на свободу гораздо раньше. И на это тоже закрыли глаза.

Сталин решил «нейтрализовать» Финляндию другим способом. В 1948 году наши страны заключили Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Помимо прочего, соглашение предполагало военную кооперацию на случай «агрессии со стороны Германии или любого союзного с ней государства» (читай, стран НАТО). Финляндия должна была сохранять нейтралитет своей территории на суше, на море и в воздухе. В 50-е годы СССР «в знак доброй воли» вернул финнам свою военно-морскую базу на полуострове Ханко. Сложился так называемый «северный баланс»: членство в Североатлантическом блоке Норвегии и Дании, нейтралитет Швеции и советско-финляндский договор. Равновесие продержалось до 1992 года, когда финны решили этот договор больше не продлевать (хотя до этого делали это дважды). Теперь, когда вместе с Финляндией в НАТО рвется и Швеция, явный дисбаланс - налицо.

ВЫГОДНАЯ «ФИНЛЯНДИЗАЦИЯ»

На шестидесятые-восьмидесятые годы прошлого века пришелся период расцвета советско-финляндского сотрудничества. Из СССР северному соседу по весьма льготным ценам как по часам шли поставки нефти, газа и другого сырья. В обратную сторону широкой рекой тек ширпотреб и продукты - от одежды до популярного плавленного сыра «Виола». То, чего другим развитым странам и не надо было, голодным пылесосом высасывал больной хроническим дефицитом огромный советский рынок, накачивая деньгами финскую экономику.

Но были и более масштабные проекты. Советские атомщики построили в Финляндии самую надежную в Европе АЭС «Ловииса» с двумя реакторами. Финны выкатили к первоначальному проекту 70 дополнительных требований по безопасности, зачастую, весьма странных. В Москве махнули рукой и выполнили просьбы. Сейчас станция дает более 10 процентов всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

СССР передал в аренду соседу свою часть Сайменского канала - важнейшей водной артерии, связывающей систему финских озер с Балтийским морем. Эта артерия способствовала экономическому росту южных и восточных регионов страны, которые раньше были депрессивными, поскольку находились в географическом тупике. Канал вдохнул в них жизнь. (Кстати, Финляндия уже в НАТО, а аренда все продолжается.)

Президенты страны Паасикиви, Кекконен, Койвисто были в Москве частыми гостями, их принимали как добрых друзей. В США воспринимали это с зубовным скрежетом и даже запустили в оборот унизительный термин «финляндизация», дабы застращать других европейцев, что коварные русские могут задушить их в своих объятиях.

Все мгновенно изменилось с началом 90-х.

ХОТИМ КЕМСКУ ВОЛОСТЬ!

Охваченная политическими потрясениями Россия стремительно слабела. После крушения СССР экономику Финляндии тоже сильно тряхнуло, это задело и социальные программы. И тут финны (остававшиеся неотъемлемой частью западного мира) решили, что хватит оглядываться на Москву. Пока было можно - вдоволь пользовались милостями соседа и, видя его мощь, вовремя приседали. Но коль теперь былой исполин обнищал, то о прошлых преференциях можно забыть и начать разговаривать с ним другим языком. Тем более, что Запад во главе с США, сцементированный в НАТО, вознамерился перекроить политическую карту за счет России. В Финляндии мгновенно ожили фантомные боли по поводу утраченных в прошлом земель. Маргинальные прежде партии, провозглашающие территориальные претензии к нашей стране, стали крепнуть на глазах.

Представители молодежного крыла националистической партии «Истинные финны», которая на парламентских выборах в 2019 году заняла второе место, открыто потребовали от России вернуть Финляндии все территории, переданные Советскому Союзу по Московскому договору 1940 года. В их числе Карельский перешеек, Выборг, части Республики Карелия и Мурманской области. А председатель организации «Карельский союз» - на минуточку, бывший командующий ВВС Финляндии генерал-лейтенант Рауно Мериё - заявил, что «по жизни уверен в двух вещах: в том, что когда-то мы все умрем, и в том, что однажды Карелия вновь станет частью Финляндии».

Спросите, откуда такая уверенность? А вот экс-президент Финляндии Мауно Койвисто в своей книге воспоминаний «Творцы истории», намекал, что во время визита Бориса Ельцина в Хельсинки в 1992 году вопрос продажи Карелии обсуждался. Речь якобы шла всего о 15 миллиардах долларов, которые тогда для Москвы казались несусветным богатством. Но не договорились. Так, может, если опять ослабить Россию, она станет более покладистой?

Однако, похоже, «горячие финские парни» запамятовали, что сегодня в Кремле - совсем другие люди. Они помнят, сколько наша страна сделала для Финляндии, и не забудут про то, как она «отблагодарила» Россию за это, присоединившись к сонму ее врагов.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Носович, редактор аналитического портала RuBaltic.Ru: Скоро станет Прибалтикой

- Нейтральная Финляндия, превратившаяся во второй половине XX века в одну из передовых экономик планеты за счет стратегического сотрудничества с СССР, стала таковой вынужденно. Финское чудо - это компромисс между США и СССР: не советская союзная республика, но и не страна НАТО. Соответственно, и конец финской модели предопределили не в Хельсинки. Ему способствовали распад СССР (после чего сразу начался дрейф Суоми от нейтралитета) и стратегия «сдерживания» России, которая неминуемо должна была затронуть Финляндию. Финнам сказали вступать в НАТО - они и вступили. В ближайшие годы можно будет наблюдать увлекательный процесс превращения Финляндии в Прибалтику. С возведением в культ принесения в жертву собственных интересов и благополучия ради «принципиальной политики ценностей».