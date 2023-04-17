Анекдоты: Маркетологи об этом обычно не говорят, но с финансовой подушкой высыпаешься лучше, чем с ортопедической

- Оставь надежду, всяк сюда входящий.
- Простите, вы что-то сказали?
- Я говорю: «Добро пожаловать в нашу бесплатную поликлинику!»
* * *
Орел:
- Что у нас на ужин сегодня? Только не говори, что опять печенка.
Прометей:
- Как же ты меня задолбал!
* * *
Русских на корриде сажают отдельно, потому что мы болеем за быка, а не матадора.
* * *
- Моня, на улице +17, а отопление отключать и не думают. Это потому, что синоптики обещают кратковременное понижение по ночам до -2?
- Официально - таки да. А неофициально, Хаим, потому шо есть повод драть с вас плату за отопление еще месяц…
* * *
- Ну все, Наташа, не реви! Купим тебе новые весы, крепкие…
* * *
- Прочитал, что ученые нашли в пещере смешной анекдот, высеченный бронзовой стамеской. Правда, расшифровать пока не могут.
- А с чего они взяли, что это анекдот, тем более смешной?
- Так под ним выдолблено до фига лайков.
* * *
- Тебя кто-нибудь любит?
- Ага, проблемы!
* * *
Кому звонить, если бухаешь с бывшей?
* * *
- Сынок! Покушай, помой руки и садись делать уроки! Смотри не включай компьютер и телевизор... Вечером купим тебе мотоцикл!
- Мама! Мотоцикл?!
- Это я проверила, хорошо ли ты меня слышишь.
* * *
Засыпальник был бы не менее полезным изобретением в истории человечества, чем будильник.
* * *
Решила сегодня встать пораньше, а подушка мне такая:
- Лежать!!! Лицом вниз, руки за голову, не делать резких движений!!!
* * *
Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в «Ну, погоди!» сам себя фотографировал.
Это было так странно!
Но кто же мог подумать...
* * *
- Почему современные певцы когда поют, то прыгают и бегают?
- В подвижную цель труднее попасть.
* * *
Бывает, заходишь на страницу к человеку, чтобы посмотреть, что он любит, чем увлекается, о чем мечтает. И видишь, что он любит бесплатную доставку роллов, увлекается розыгрышами рюкзаков и мечтает о наушниках за репост.
* * *
Если женщина без одежды, это вовсе не значит, что она вам доверяет.
Вот если она без макияжа - тогда да!
* * *
Посмотрел на сайте Рос-потребнадзора список вредных продуктов. Это что же получается, меня мама в детстве убить хотела?!