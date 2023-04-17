Анекдоты: Маркетологи об этом обычно не говорят, но с финансовой подушкой высыпаешься лучше, чем с ортопедической

- Оставь надежду, всяк сюда входящий.

- Простите, вы что-то сказали?

- Я говорю: «Добро пожаловать в нашу бесплатную поликлинику!»

* * *

Орел:

- Что у нас на ужин сегодня? Только не говори, что опять печенка.

Прометей:

- Как же ты меня задолбал!

* * *

Русских на корриде сажают отдельно, потому что мы болеем за быка, а не матадора.

* * *

- Моня, на улице +17, а отопление отключать и не думают. Это потому, что синоптики обещают кратковременное понижение по ночам до -2?

- Официально - таки да. А неофициально, Хаим, потому шо есть повод драть с вас плату за отопление еще месяц…

* * *

- Ну все, Наташа, не реви! Купим тебе новые весы, крепкие…

* * *

- Прочитал, что ученые нашли в пещере смешной анекдот, высеченный бронзовой стамеской. Правда, расшифровать пока не могут.

- А с чего они взяли, что это анекдот, тем более смешной?

- Так под ним выдолблено до фига лайков.

* * *

- Тебя кто-нибудь любит?

- Ага, проблемы!

* * *

Кому звонить, если бухаешь с бывшей?

* * *

- Сынок! Покушай, помой руки и садись делать уроки! Смотри не включай компьютер и телевизор... Вечером купим тебе мотоцикл!

- Мама! Мотоцикл?!

- Это я проверила, хорошо ли ты меня слышишь.

* * *

Засыпальник был бы не менее полезным изобретением в истории человечества, чем будильник.

* * *

Решила сегодня встать пораньше, а подушка мне такая:

- Лежать!!! Лицом вниз, руки за голову, не делать резких движений!!!

* * *

Помню, в детстве я так смеялся, когда волк в «Ну, погоди!» сам себя фотографировал.

Это было так странно!

Но кто же мог подумать...

* * *

- Почему современные певцы когда поют, то прыгают и бегают?

- В подвижную цель труднее попасть.

* * *

Бывает, заходишь на страницу к человеку, чтобы посмотреть, что он любит, чем увлекается, о чем мечтает. И видишь, что он любит бесплатную доставку роллов, увлекается розыгрышами рюкзаков и мечтает о наушниках за репост.

* * *

Если женщина без одежды, это вовсе не значит, что она вам доверяет.

Вот если она без макияжа - тогда да!

* * *

Посмотрел на сайте Рос-потребнадзора список вредных продуктов. Это что же получается, меня мама в детстве убить хотела?!