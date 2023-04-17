Машина дороже пяти миллионов рублей и поездка на Кубу: россияне рассказали, что считают предметами роскоши

Вопрос дня: А что для вас предмет роскоши? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вадим Дробиз, глава Центра исследований рынков алкоголя:

- Машина дороже 5 млн - роскошь. Катера и яхты - тоже. Не роскошь - то, что может позволить себе человек с зарплатой в 100 тысяч рублей. Для него все вышеназванное недоступно. Автомобиля у меня нет, я рядом с городом живу и цветы полить в квартиру в Измайлове могу приехать на маршрутке или на такси. Кстати, несомненная роскошь - алкоголь дороже 2 тысяч рублей. Я-то сам не пью, но мне иногда такой дарят.

Татьяна Позднякова, главный специалист Мосметеоцентра:

- Для меня роскошь - поездка на Кубу. Могла позволить себе поездки в Иран, Узбекистан, вот вернулась из Дагестана. А Гавана и далеко, и дорого, тяжело для кошелька и здоровья.

Сергей Гончаров, почетный президент Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- У наших парней, которые прошли все горячие точки, и у тех, для кого норма - машина за 10 - 20 миллионов, всегда разное представление о роскоши. Для нашего поколения роскошью были «Жигули»-девятка, ну а «Волга» была просто высшим классом. Государство делает правильно, что корректирует список предметов роскоши.

Виктор Лазько, завлабораторией бахчевых и луковых культур НИИ риса:

- Машина - предмет роскоши. Надувную лодку за 25 тысяч потяну, на большее не рассчитываю. Строю дом потихоньку под Краснодаром - я освобожден как чернобылец от налога на землю. А вот нарезное оружие, которое у меня есть, уже не по карману: проверки, комиссии - это накладно.

Татьяна Визбор, радиоведущая, бард:

- Моя роскошь - мой жизненный опыт. Когда на Рублевке открыли ночной ювелирный магазин, я смеялась: у меня перед полетом порвались кроссовки - и роскошью было ночью поехать в район Арбата и успеть купить их до вылета, а вот зачем ночью ехать за бриллиантами - этого никогда не пойму. Стали роскошью путешествия.

Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза:

- Сегодня роскошь - реальная возможность что-либо прогнозировать, выстраивать жизнь на перспективу, инвестировать во что-то вдолгую.

Андрей Туманов, глава «Садоводов России»:

- В России есть то, что и роскошь, и необходимость. Ко мне на дачу приезжал японский журналист. Он охренел, считая, что это знаменитая Рублевка. Я объяснял, что это одно из самых бедных дачных обществ. А он, глядя на мой обычный дом на обычном участке, твердил, что в Японии только богатые могут позволить себе «столько земли» и такой дом... А у нас многие живут с огорода, для них 6 соток - и роскошь, и жизнь.

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