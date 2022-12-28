Собчак рассказала, почему она до сих пор не уехала из России

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак недавно устроила для поклонников видеоэкскурсию по своему новому дому. Телеведущая решила похвастаться особняком в поселке «Горки-8», который она с любовью строила и отделывала целых четыре года. В результате, по самым скромным подсчетам, дом вместе с внутренним убранством обошелся телеведущей в 300 миллионов рублей (около 5 миллионов долларов). Показывая эксклюзивные интерьеры своего жилища, Ксения сделала неожиданное признание: она до сих пор остается в России, в том числе, из-за этого дома. Коттедж обошелся ей слишком дорого, и теперь Собчак просто жалко его бросать.

Собчак недавно устроила для поклонников видеоэкскурсию по своему новому дому. Фото: кадр видео.

Телеведущая призналась, что если бы она знала, как будут развиваться политические события в стране и в мире после февраля этого года, она ни за что не стала бы строить дом. Ксения предпочла бы вложить деньги в бизнес за границей.

«Зная меня, мы бы уже строили прекрасный бизнес где-нибудь в Сербии. Но история не имеет сослагательного наклонения, поэтому мы с криптовалютой, долларами США и акциями, мы тут, ребята», - пошутила Собчак.

Любимая комната Ксении - гостиная, объединенная со столовой. Фото: кадр видео.

Ксении действительно есть что терять. Дом напичкан эксклюзивной мебелью, роскошными коврами и дизайнерскими вещицами. Любимая комната Ксении - гостиная, объединенная со столовой. В этом просторном пространстве с шестиметровыми потолками и панорамными окнами много света и воздуха. Собчак показала новогоднюю елку, которую установили и украсили дизайнеры. Как и остальной интерьер дома, гостиная оформлена в серо-бежевой гамме: мебель светлых оттенков, деревянные панели, полы из светлой доски. На одной из стен можно заметить уникальный арт-объект советской эпохи. Панно в стиле конструктивизма когда-то украшало административное здание под Нижним Новгородом. Еще одно панно - советская мозаика «Дружба народов» - когда-то было частью стены на заводе имени Дзержинского. Теперь оно вмонтировано в стену на веранде телеведущей.

К слову, проблем с переездом за границу у Ксении нет. Осенью этого года она стала обладательницей израильского паспорта, так что в любой момент может уехать из России. Приготовила себе Ксения и запасной аэродром за рубежом. Телеведущая приобрела недвижимость в Эмиратах - квартиру в Дубае за 60 миллионов рублей. Апартаменты Собчак занимают площадь в 120 квадратных метров и находятся в жилом комплексе St. Regis Residences. Внутри есть две спальни, из комнат отрывается вид на небоскреб Бурдж-Халифа. Квартиру Ксения якобы приобрела еще весной.

На одной из стен можно заметить уникальный арт-объект советской эпохи. Фото: кадр видео.

Кроме нового особняка Собчак на Родине держат еще и семейные скрепы. Муж телеведущей Константин Богомолов как-то публично заявил, что не уедет из России. Художественный руководитель Театра на Малой Бронной сообщил подписчикам в соцсетях, что не собирается переезжать в другую страну, поскольку не видит для этого оснований.

«Я устал не от работы. Я устал от вопроса - уедете из России? Нет. У меня нет причин уезжать из России. Это моя страна, которую я очень люблю. Лучшая страна на Земле», - написал режиссер.

Если Ксения активно строит для себя «запасной аэродром» за границей, то у Константина, похоже, действительно нет причин уезжать из России. Режиссер любим зрителями, на его спектаклях всегда аншлаг. Даже после спешного бегства Собчак в Европу Богомолов не изменил привычный график и регулярно выходил на сцену. У него запланированы спектакли в ведущих театрах Москвы и съемки его нового сериала.