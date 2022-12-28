Новоиспеченный американский конгрессмен причудливо приукрасил свою биографию

В ходе предвыборной кампании Сантос заявлял, что он еврей по национальности, гомосексуалист, выпускник престижных высших учебных заведений и известный на Уолл-стрит финансист. Фото: REUTERS

Анекдот о том, что в США любую должность гарантированно сможет занять только одноногая чернокожая лесбиянка, т.е. кандидат, одновременно принадлежащий чуть ли не ко всем меньшинствам, похоже, получил реальное воплощение.

Журналисты The New York Times заинтересовались причудливой биографией новоиспеченного члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Джорджа Сантоса и выяснили, что разве что кроме даты рождения все в ней – откровенная ложь.

В ходе предвыборной кампании Сантос заявлял, что он еврей по национальности, гомосексуалист, выпускник престижных высших учебных заведений и известный на Уолл-стрит финансист.

Для начала выяснилось, что у него вообще нет никакого высшего образования. Затем никакого подтверждения не нашли его утверждения о том, что он работал в крупных финансовых корпорациях, имеющих хоть какое-то отношение к Уолл-стрит.

- Я приукрасил свое резюме. Мне жаль. – покаялся Сантос.

Вымышленными оказались и еврейские предки политика, который утверждал, что является внуков еврейских иммигрантов, бежавших из Европы в Бразилию. Но Сантос попытался объясниться, сказав, что никогда и не говорил, что является евреем. «Я – католик, но поскольку знаю, что у моей матери есть еврейские корни, я считаю себя связанным с евреями», - недоумевает он.

Что же касается официального брачного союза с женщиной, свидетельство о котором нашли журналисты, то тут 34-летний Сантос указал на молодость и ветреность. Он вообще чувствует себя уверенно. «Скандал не помешает мне добиться успеха. Я буду эффективен», - уверен Сантос.