В США рекомендуют отказаться от слова «американец»

Фото: REUTERS

Группа специалистов одного из лучших американских университетов, Стэнфордского, составила и опубликовала список из сотен слов и выражений, не рекомендованных к использованию в материалах учебного заведения и внутренней переписке.

К удивлению многих, в перечень вошло и слово «американец», пишет Independent.

В уходящем году руководство вуза объявило о запуске «Инициативы по искоренению вредных слов» и создало для этого отдельный сайт, «чтобы помочь людям распознавать и устранять потенциально опасные выражения, которые они могут использовать».

В категории «неточный язык» в Стэнфорде рекомендуют заменять в разговоре и письме слово «американец» на «гражданин США». Академические специалисты считают, что «американец» чаще всего употребляется в значении «житель США», что, по их мнению, неправильно ставит акцент на том, что Соединённые Штаты являются самой важной страной в Америке, как части света.

В списке нерекомендованных слов также есть «иммигрант» (его предлагается заменить на «лицо, иммигрировавшее» или «негражданин»), «часы приёма» (альтернатива - «часы работы»), а популярную американскую поговорку «бить дохлую лошадь», означающую напрасный труд, вообще просят не использовать, т.к. это может негативно восприниматься защитниками прав животных.