Сотни канадцев из-за снежной бури встретили Рождество в супермаркете

Оказавшиеся в необычной ловушке покупатели встретили Рождество прямо в супермаркете: были надуты матрасы и накрыт стол. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Снежный буран, обрушившийся на север американского континента, оставил многих американцев и канадцев без Рождества. Тысячи домов остались без света, целые города замело так, что работы по расчистке дорог и подъездных путей ведутся до сих пор.

В канун главного для многих жителей Нового света зимнего праздника сотни канадцев, проживающих в южной части провинции Онтарио, отправились в ближайший гипермаркет, чтобы сделать предпраздничные покупки.

Но непогода разыгралась так, что они не смогли покинуть помещение торгового центра, и им пришлось встречать Рождество прямо в магазине, пишет CBC. Продавцы и кассиры также не смогли отправиться домой из-за заснеженных дорог.

Было решено, что все оказавшиеся в необычной ловушке встретят Рождество прямо в супермаркете: были надуты матрасы, накрыт стол, наряженная елка перемещена от входных дверей в центр торгового зала. О детях позаботились отдельно – им разрешили взять с прилавков и полок любые игрушки в качестве подарка. А в полночь сотрудники магазина устроили импровизированное представление.

Позже выяснилось, что так встретили Рождество более 100 человек, причем многие из них живут чуть ли не шаговой доступности от гипермаркета. Но снежный буран намел огромные сугробы столь быстро, что никто из них был не в состоянии вернуться домой ни на машине, ни пешком.

На следующий день руководство магазина выпустило заявление, в котором поблагодарило «узников».

- Наши клиенты потрясающие — они пели рождественские песни, чтобы оставаться в хорошем настроении! — говорится в нем.