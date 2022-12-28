ФСБ ликвидировала тюрьму для соколов-кречетов

Незаконно добытые соколы-кречеты изъяты и после осмотра специалистами выпущены в естественную среду обитания. В районы, где были пойманы. Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Пограничной службой ФСБ России пресечена попытка организации канала контрабандного перемещения в одну из стран Ближнего Востока соколов-кречетов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации.

«Установлены жители Камчатского края, Алтайского края и Москвы, а также иностранный гражданин, причастные к совершению преступления», - сообщили в ФСБ.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда... особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Эта статья предполагает наказание до 10 лет лишения свободы и штраф в миллион рублей.

Иностранцу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Незаконно добытые соколы-кречеты изъяты и после осмотра специалистами выпущены в естественную среду обитания. В районы Камчатки, где были пойманы.

Отметим, что за границу диких хищных птиц вывозят с целью перепродажи. На Ближнем Востоке их используют в спортивной и развлекательной охоте.

Спрос превышает предложение в Саудовской Аравии, Катара, Бахрейне, Кувейте, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. В этих странах сохранена традиция соколиной охоты, которая проводится по праздникам, а изображение сокола можно увидеть на государственных гербах. Потому, стоимость одной птицы на Ближнем Востоке может достигать 50 000 долларов. А за белого кречета шейхи готовы платить до миллиона долларов.

За хищными птицами из России создаются очереди толстосумов, как за элитными иномарками.

По мнению орнитологов это увлечение уже нанесло урон популяции камчатского- корякской популяции кречетов.

«В 1985–1986 гг. в зимний период (время миграции) численность птиц, слетающихся на полуостров, оценивалась приблизительно в 3–3,5 тысячи. Сейчас их число сократилось не менее чем в два-три раза. Очень редко теперь удается увидеть кречетов зимой в городах Елизово и Петропавловск-Камчатский, хотя в начале 1970-х они были здесь обычны», - сообщает Красная книга Камчатского края.

Год назад власти Камчатского края решили заняться искусственным разведением кречетов в питомнике, чтобы нанести урон организованной преступности. После того, как в нем будет появляться более 400 птенцов в год, часть птиц начнут экспортировать, а остальных выпускать на волю.