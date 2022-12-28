Если с питомцем случится беда: Появилась круглосуточная служба, которая сразу придет на помощь

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В мобильном приложении билайна появилась возможность подключиться к новой услуге «Забота о вашем питомце». Оператор запустил подписку на сервис круглосуточной ветеринарной поддержки «ВетЭксперт», которая пригодится всем владельцам домашних животных.

Специалисты на связи без перерывов и выходных. Если что-то случится с питомцем, они моментально ответят на все вопросы и сориентируют, что делать в той или иной ситуации.

Какие услуги будут оказаны в рамках подписки:

- экстренная доврачебная ветеринарная поддержка 24/7;

- устные, письменные и видео-консультации ветеринаров-терапевтов;

- услуга «Второе мнение», которая позволит перепроверить правильность назначенного вашему питомцу лечения;

- услуга «Ветеринарная навигация» (поиск наиболее удобной для вас в настоящий момент клиники);

- составление индивидуальной диеты для кошек и собак, в том числе натуральным кормом;

- а также правовая консультация, консультации по вакцинации и чипированию, а также календарь напоминаний о вакцинации.

Чтобы подключиться к сервису, нужно зайти в личном кабинете во вкладку «Услуги» и далее выбрать раздел «Подписки». Оплачивать подписку можно прямо со счета своего мобильного телефона, она будет стоить 180 рублей в месяц.

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