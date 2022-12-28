На Украине запустили свой оригинальный "незалежный" Hyperloоp. Будет ли от него толк

Можно ли сказать, что вскоре вся Украина пересядет на паровозы? Это вряд ли. Фото: REUTERS

Власти Киева заявили, что столица Украины всю зиму, как минимум, будет проходить в режиме экстренных отключений электричества. В том случае, если больше не будет российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. А за последнее никто не поручится.

Но Украину не сломить! На каждый российский удар у Незалежной есть ответ. Как и положено, ассиметричный. Вот, например, во Львове трамваи по рельсам возит обычный колесный трактор. А "Укрзалызниця" ("Украинские железные дороги") нашла, казалось бы, выход из ситуации, когда электровозы пора сдавать в металлолом, потому что использовать их иначе не представляется возможным. На путевые рельсы вышли паровозы. Ввиду отсутствия достаточного парка тепловозов и того, что экс-министр инфраструктуры Украины Омелян так и не смог построить обещанный селянам Hyperloоp.

Или все же построил, но свой, украинский, и мы являемся свидетелями его презентации народу. Буквально на днях в Сети появилось видео, как два паровоза серии "Эр" по схеме "тяни-толкай" везут по железной дороге шесть пассажирских вагонов. И у каждого из них на фронтоне историческая красная звезда заменена на символ "незламности Незалежной" – тризуб.

Можно ли сказать, что вскоре вся Украина пересядет на паровозы? Это вряд ли. Это в России паровозы включены в состав стратегического резерва, и с определенной регулярностью их на хранении обслуживают и даже проверяют работу механизмов. А вот украинским паровозам не повезло – до недавних пор те из них, которые не были сданы в утиль в период премьерства Юлии Тимошенко, прорастали сорняками на площадках отстоя. И вряд ли Киеву удастся наскрести больше десятка-другого паровозов, которые пригодны к эксплуатации. Да и мощности у них совсем не те, что у современных машин. У тех паровозов, что на видео, мощность 1300 "лошадок" у каждого. А современный тепловоз с двумя дизелями выдает на-гора более 6100 лошадиных сил. С пассажирскими вагонами паровоз, да еще в паре, справятся, а вот с грузовыми поездами или теми же воинскими эшелонами – шалишь, бродяга.

К тому же, у паровозов, наряду с достоинствами (топить можно хоть дровами, да и запчасти можно изготовить в любой "Сельхозтехнике с минимумом станочного парка), есть и недостатки. И они перевешивают. Помните фильм "Адъютант его превосходительства"? А как там в паровоз заливали воду из специальной железнодорожной водонапорной башни? А ведь такую еще построить надо. И воды в нее набрать. А дровишки и ли уголь лопатой кидать в котел все время – тоже нелегко. А еще на вокзалах должны быть хранилища угля. И где гарантии, что уголь свидомые патриоты оставят спокойно лежать до паровоза, а не толкнут или не приватизируют? Да и машинисты паровоза и электровоза – это профессии совершенно разные. По любому два десятка паровозов не заменят свыше полутора тысяч электровозов.

Поэтому паровозы есть и останутся украинской экзотикой. Таким вот полустанком на пути Украины из 21-го века в век 19-й или в начало 20-го. Конечно, если в Незалежной не могут восстановить энергетическую инфраструктуру в этой области, для чего должны постараться российские военные, чтобы не оставить ни единого шанса на иное будущее. И тогда по украинским городам начнут снова перевозить пассажиров конки и лихачи-извозчики на рысаках, в полях станут рассыпаться тачанки с атаманами и "батьками Махно" во всем их украинском многообразии, а по дорогам медленно потянутся неспешные торговые караваны чумаков на волах. А паровозы, если хорошо пошукать, в некоторых отсталых странах Азии и Африки, можно и найти. Может, Вашингтон еще и оплатит их закупки в новом пакете помощи.

Назад, в будущее! Или вперед, в прошлое!

Hyperloоp по-украински – страшная штука. Медленный, неэффективный, а чадит так, что Грета Тунберг с ума бы сошла, доведись ей узреть сие чудо, вместе с половиной европейских экоактивистов, немедленно приклеивших бы себя к нему.