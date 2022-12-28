Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика28 декабря 2022 8:46

На Украине запустили свой оригинальный "незалежный" Hyperloоp. Будет ли от него толк

Их "паровоз вперед летит". Или назад?
Александр ГРИШИН
Александр ГРИШИН
Можно ли сказать, что вскоре вся Украина пересядет на паровозы? Это вряд ли.

Можно ли сказать, что вскоре вся Украина пересядет на паровозы? Это вряд ли.

Фото: REUTERS

Власти Киева заявили, что столица Украины всю зиму, как минимум, будет проходить в режиме экстренных отключений электричества. В том случае, если больше не будет российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. А за последнее никто не поручится.

Но Украину не сломить! На каждый российский удар у Незалежной есть ответ. Как и положено, ассиметричный. Вот, например, во Львове трамваи по рельсам возит обычный колесный трактор. А "Укрзалызниця" ("Украинские железные дороги") нашла, казалось бы, выход из ситуации, когда электровозы пора сдавать в металлолом, потому что использовать их иначе не представляется возможным. На путевые рельсы вышли паровозы. Ввиду отсутствия достаточного парка тепловозов и того, что экс-министр инфраструктуры Украины Омелян так и не смог построить обещанный селянам Hyperloоp.

Или все же построил, но свой, украинский, и мы являемся свидетелями его презентации народу. Буквально на днях в Сети появилось видео, как два паровоза серии "Эр" по схеме "тяни-толкай" везут по железной дороге шесть пассажирских вагонов. И у каждого из них на фронтоне историческая красная звезда заменена на символ "незламности Незалежной" – тризуб.

Можно ли сказать, что вскоре вся Украина пересядет на паровозы? Это вряд ли. Это в России паровозы включены в состав стратегического резерва, и с определенной регулярностью их на хранении обслуживают и даже проверяют работу механизмов. А вот украинским паровозам не повезло – до недавних пор те из них, которые не были сданы в утиль в период премьерства Юлии Тимошенко, прорастали сорняками на площадках отстоя. И вряд ли Киеву удастся наскрести больше десятка-другого паровозов, которые пригодны к эксплуатации. Да и мощности у них совсем не те, что у современных машин. У тех паровозов, что на видео, мощность 1300 "лошадок" у каждого. А современный тепловоз с двумя дизелями выдает на-гора более 6100 лошадиных сил. С пассажирскими вагонами паровоз, да еще в паре, справятся, а вот с грузовыми поездами или теми же воинскими эшелонами – шалишь, бродяга.

К тому же, у паровозов, наряду с достоинствами (топить можно хоть дровами, да и запчасти можно изготовить в любой "Сельхозтехнике с минимумом станочного парка), есть и недостатки. И они перевешивают. Помните фильм "Адъютант его превосходительства"? А как там в паровоз заливали воду из специальной железнодорожной водонапорной башни? А ведь такую еще построить надо. И воды в нее набрать. А дровишки и ли уголь лопатой кидать в котел все время – тоже нелегко. А еще на вокзалах должны быть хранилища угля. И где гарантии, что уголь свидомые патриоты оставят спокойно лежать до паровоза, а не толкнут или не приватизируют? Да и машинисты паровоза и электровоза – это профессии совершенно разные. По любому два десятка паровозов не заменят свыше полутора тысяч электровозов.

Поэтому паровозы есть и останутся украинской экзотикой. Таким вот полустанком на пути Украины из 21-го века в век 19-й или в начало 20-го. Конечно, если в Незалежной не могут восстановить энергетическую инфраструктуру в этой области, для чего должны постараться российские военные, чтобы не оставить ни единого шанса на иное будущее. И тогда по украинским городам начнут снова перевозить пассажиров конки и лихачи-извозчики на рысаках, в полях станут рассыпаться тачанки с атаманами и "батьками Махно" во всем их украинском многообразии, а по дорогам медленно потянутся неспешные торговые караваны чумаков на волах. А паровозы, если хорошо пошукать, в некоторых отсталых странах Азии и Африки, можно и найти. Может, Вашингтон еще и оплатит их закупки в новом пакете помощи.

Назад, в будущее! Или вперед, в прошлое!

Hyperloоp по-украински – страшная штука. Медленный, неэффективный, а чадит так, что Грета Тунберг с ума бы сошла, доведись ей узреть сие чудо, вместе с половиной европейских экоактивистов, немедленно приклеивших бы себя к нему.

Спецоперация на УкраинеУкраинский кризис: Новости