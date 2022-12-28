Это прачечная? Нет, это ЮНЕСКО

Организация ЮНЕСКО некогда задумывалась как инструмент поддержания глобального культурного диалога и сбережения общего наследия человечества. Фото: Shutterstock

К сожалению, уходящий 2022-й можно с уверенностью назвать годом деградации самых значимых и авторитетных международных институтов. Роль «Большой двадцатки» была сведена к формату клуба по интересам, максимально политизированного «коллективным Западом». Полную некомпетентность и, прямо говоря, импотенцию продемонстрировала ОБСЕ. Совет Европы и вовсе стал отжившим своё русофобским форумом. В рамках ООН нашими западными оппонентами было сделано всё возможное, чтобы выхолостить содержание работы организации, заблокировать нормальное функционирование Совета Безопасности и превратить Генеральную Ассамблею и Совет по правам человека в площадки по раздуванию антироссийской истерии. Постепенно, очередь дошла и до ЮНЕСКО, некогда задумывавшейся как инструмент поддержания глобального культурного диалога и сбережения общего наследия человечества.

Проректор по научной работе Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович. Фото: dipacademy.ru

Интересно, что инициировавший подобные шаги Вашингтон сам неоднократно демонстрировал презрительное отношение к авторитету и призывам ЮНЕСКО. Можно, как минимум, вспомнить о колоссальном количестве объектов, входящих в список культурного наследия, которые были утрачены в результате военных кампаний США в Сербии, Ираке и Ливии. Более того, Штаты под надуманными предлогами официально выходили из Организации при Рональде Рейгане (вернувшись почти через 20 лет), а затем снова – при Дональде Трампе. Однако теперь американское руководство пытается превратить ЮНЕСКО в один из инструментов своей политики по «отмене России». Факты говорят сами за себя.

Как недавно отметил министр иностранных дел Сергей Лавров, в течение минувшего года ЮНЕСКО, вопреки сложившимся традициям, не предоставила своей эгиды ни одному мероприятию, проводившемуся в нашей стране, её секретариат отказывался поддерживать российские научные проекты и даже тормозил получение российских взносов, имеющих существенное значение для развивающихся стран. Доходило и до ярко выраженных русофобских акций, включая отказ объявить 6 июня – день рождения А.С.Пушкина – Днем русского языка. Впрочем, едва ли это может удивлять, с учетом того обстоятельства, что ЮНЕСКО годами игнорировала языковой геноцид русскоязычных украинцев, как впрочем и другие тенденции, включая расцвет на Украине и в Прибалтике неонацизма, сопровождающийся варварским уничтожением памятников героям Великой отечественной войны. Явным проявлением проукраинского позиционирования её секретариата, который де-факто контролируется Госдепартаментом США, стал контрастировавший с аналогичными прецедентами в прошлом отказ Гендиректора ЮНЕСКО осудить политическое убийство Дарьи Дугиной.

Глава МИД РФ Сергей Лавров. Фото: REUTERS

В бессильной злобе, продиктованной нулевой эффективностью собственных санкций, антироссийская коалиция пытается ударить по одной из сакральных скреп российской истории и государственности – великой русской культуре. Её стремятся изолировать, оболгать, зажать в геополитические тиски. Никак не осуждаемая ЮНЕСКО кампания травли в отношении наших мастеров искусства; швондеровские по духу рассуждения о коллективной вине и ответственности, которую даже великие россияне прошлого – вплоть до Пушкина с Достоевским – должны нести перед Западом и его киевскими подопечными; разрыв, под давлением «сверху», связей с российскими культурными институтами со стороны практически всех западных организаций и многие другие тенденции не могут не вызывать беспокойства. Но, разумеется, беспокойства не за судьбу отечественного культурного ландшафта, который всегда обогащался в годы внешнего давления и испытаний. Ведь это Запад, чья культурная политика давно превратилась в набор штампов и клише, оказалась пронизана ложной толерантностью и пропагандой нетрадиционных ценностей, и была предельно монетизирована в ущерб созидательному процессу, должен стремиться сохранить последние каналы связи с Россией, как и другими странами, отказавшимися идти на поводу у идеологов глобального культмассового мейнстрима. Пытаясь «отменить» российскую культуру, западные политики бьют по собственным гражданам и всё сильнее отгораживают самих себя от мира, отказывающегося встраиваться в основанный на неких «правилах» порядок.

По этому случаю, мы можем лишь выразить сожаление - но едва ли есть шанс развернуть подобные печальные тенденции вспять. Остается лишь надеяться, что в момент, когда наши западные визави, в том числе, контролирующие ЮНЕСКО, возьмутся за ум и попытаются возродить усердно разрушаемый сегодня диалог, нанесенный культурному фундаменту их стран урон не станет невосполнимым. У России же остается немало партнеров и друзей за пределами зашоренного сообщества американских сателлитов. Они будут только рады возможности заполнить образовавшиеся лакуны и укрепить сотрудничество с нами как в области культуры, так и в других сферах – и никаких разрешений у бюрократов из ЮНЕСКО для этого спрашивать не придется.