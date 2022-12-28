Посол России в Индии: Нью-Дели хорошо понимает истинные причины украинского кризиса

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов. Фото: МИД России

В числе крупнейших мировых держав, отказавшихся вводить односторонние экономические санкции против России, находится Индия – страна с миллиардным населением, потенциальная сверхдержава, один из альтернативных центров современного многополярного мира, ставшая с декабря новым председателем «Большой двадцатки».

Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Индии Денис Алипов ответил на вопросы KP.RU, дав оценку перспективам развития многогранного спектра российско-индийских отношений.

- Денис Евгеньевич, Индия – одна из стран-основательниц Движения неприсоединения, которая продолжает декларировать свой нейтралитет и неучастие в военных блоках. Но при этом – известный факт – Индия обладает ядерным оружием. Плюс мощная армия, плюс миллиардное население… Все это, наверняка, порождает определенные лидерские амбиции. Есть ли предпосылки к тому, что в обозримом будущем Индия станет инициатором создания или ключевым участником какого-либо военного альянса?

- Полагаю, что одно другому не противоречит. Обозначенные факторы лежат в разных плоскостях. Неучастие в военных блоках – исторически сложившаяся характеристика индийской внешней политики, которая в нынешних условиях сохраняет актуальность, позволяя Индии выстраивать отношения на основе концепции «стратегической автономии». Нью-Дели, позиционируя себя в качестве лидера Глобального Юга, реализует, таким образом, свой базовый императив – развивать отношения со всеми государствами и одновременно добиваться продвижения интересов развивающихся стран на таких треках, как выполнение целей устойчивого развития, борьба с изменением климата, справедливое решение проблем продовольственной и энергетической безопасности, расширение доступа к передовым технологиям и финансовым ресурсам, демократизация глобального управления.

Важно, что отстаиваемые при этом принципы центральной роли ООН, примата международного права и укрепления многополярности, разделяются подавляющим большинством стран. Твердо и последовательно они поддерживаются и нами. Кстати, с учетом созвучности приоритетов Россия в 2021 году стала официальным наблюдателем при Движении неприсоединения.

Индия при этом давно является де-факто ядерной державой. Она не входит в число участников краеугольных режимов – Договора о нераспространении ядерного оружия и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, хотя и фактически соблюдает их. Нью-Дели обладает развитой системой ядерного контроля и проводит ответственную политику в этом отношении. Индийская ядерная доктрина основана на концепции сдерживания и исключает применение ядерного оружия против неядерных государств и нанесение удара первым. Речь здесь идет, прежде всего, о вопросах обороноспособности страны и ее растущем статусе на мировой арене, подчеркивающих высокий уровень национального научно-технологического и военного потенциала.

Выстраивать на этой почве союзнические отношения с кем-либо индийцы не намерены. Но это не противоречит их вовлеченности в различные форматы многостороннего сотрудничества, предполагающие развитие военного взаимодействия. Более того, тематика военно-технического сотрудничества – ключевой элемент двустороннего диалога с приоритетными партнерами, среди которых помимо России и США также выделяются Франция и Израиль. Но сколь бы ни были глубоки эти связи, речи о военных альянсах не идет. Эта позиция – весьма четкая.

- Индия входит в число крупнейших государств мира, не поддержавших антироссийские экономические санкции. В американском Белом доме назвали это проявлением «странного уважения Дели к Москве». Как можно оценить такую формулировку? Понятны ли истинные мотивы правительства Индии?

- Не касаясь вопроса о том, почему для США проявление взаимоуважения в межгосударственном общении кажется странным (ответ и так очевиден), можно с абсолютной уверенностью сказать, что российско-индийские отношения всегда строились на принципах равноправия, уважения и учета интересов друг друга. Кстати, 75-й юбилей наших дипломатических связей мы широко отмечали в этом году. На протяжении этого времени мы не раз на деле доказывали обоюдную поддержку и взаимную благожелательность. Нынешний статус двустороннего сотрудничества – особо привилегированное стратегическое партнерство – не пустой звук. За ним стоит многолетний положительный опыт взаимодействия в самых разных областях, включая чувствительные сферы, такие как оборона и мирный атом. С нашей страной тесно связаны успехи индийской космической программы, индустриализации, научных исследований. Наработанный багаж позволяет нам уверенно продвигаться вперед не только по этим, но и по целому ряду других направлений.

Но главное заключается в том, что наши отношения развиваются на основе взаимного доверия. Индия принципиально не признает односторонние санкции, считает их нелегитимными с точки зрения международного права. Более того, Нью-Дели хорошо понимает истинные причины украинского кризиса и занимает на международной арене взвешенную, самостоятельную позицию по данному вопросу, воздерживается от навязываемого осуждения России, выступает за дипломатическое урегулирование и одновременно не приемлет политизации на этой почве многосторонних площадок. Нет ничего удивительного, что это не нравится Соединенным Штатам, для которых их мнение является единственно правильным для всего мира.

На фоне усугубляющейся геополитической нестабильности индийские партнеры продолжают руководствоваться прежде всего национальными интересами, что, в свою очередь, диктует необходимость дальнейшего развития на прагматичной основе сотрудничества со всеми государствами, включая Россию. Наше тесное взаимодействие позволяет укреплять оборонный потенциал и обеспечивать энергетическую безопасность полутора миллиардов человек, и, конечно, по указке из Вашингтона Индия от него не откажется. Попытки в этом плане повлиять на Нью-Дели, безусловно, предпринимаются, но они воспринимаются здесь как посягательство на суверенитет.

- Сколь важно участие Индии в БРИКС?

- Ответ кроется в том, что Индия – одна из стран-основателей БРИКС, который объединяет единомышленников, заинтересованных в установлении равноправного и справедливого многополярного мирового порядка на основе центральной роли ООН. Деятельность «пятерки» не направлена против других государств и не имеет цели подменить действующие международные институты, а стремится дополнить их, шире раскрывая потенциал ведущих развивающихся государств для поиска коллективных ответов на насущные глобальные проблемы, включая повестку дня устойчивого развития и реагирование на многочисленные вызовы и угрозы современности.

Сегодня БРИКС, представляющий собой треть ВВП мира, сформировался как серьезный фактор мировой политики и экономики. Участие в данном объединении дает возможность не только координировать подходы на международной арене, но и успешно развивать практическое взаимодействие. Главные проекты – Новый банк развития и Пул условных валютных резервов – позволяют странам рассчитывать на поддержку в плане обеспечения финансовой стабильности и реализации важных инфраструктурных проектов.

В общей сложности работа выстраивается по нескольким десяткам треков, в том числе в рамках Стратегии экономического партнерства, диалога по вопросам создания благоприятных условий для взаимной торговли, гармонизации таможенного законодательства, валютно-финансовой, научно-технологической и энергетической проблематике. Весомое содействие по линии «пятерки» было оказано усилиями стран-участниц в противодействии пандемии COVID-19 и выделением порядка $10 миллиардов на задачи укрепления национальных систем здравоохранения. Уверенно реализуются приоритеты в сфере цифровизации. И это – не считая многочисленных инициатив на гуманитарном направлении. Не удивительно, к слову, что к Форуму проявляют интерес и другие страны, желающие подключиться к его работе.

Индия последовательно и активно вносит значительный вклад в деятельность «пятерки». Индийское председательство в 2021 году отметилось такими достижениями, как принятие заявления министров иностранных дел по укреплению и реформированию многосторонней системы, Плана действий по реализации Антитеррористической стратегии и Плана действий в области сельского хозяйства на 2021-2024 гг., подписание Соглашения о сотрудничестве в области спутниковой группировки дистанционного зондирования Земли, запуск виртуального Центра по исследованию и разработке вакцин.

- Какие направления российско-индийского экономического сотрудничества особенно перспективны сегодня? Какие позиции российского импорта и индийского экспорта показывают рост?

- В условиях переориентации России на новые рынки задача наращивания торгово-экономического сотрудничества с Индией – безусловный приоритет. Ее реализация координируется двусторонней Межправкомиссией по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

В 2022 году российская доля в индийском внешнеторговом обороте существенно выросла – мы вошли в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот уверенно достиг отметки в $30 миллиардов, что более чем вдвое превышает рекорд прошлого года ($13,6 миллиардов). Так что не просто рост, а взрывной, уже произошел, но останавливаться мы не собираемся.

Почти 80% товарооборота приходится на экспорт углеводородов из России. Российская нефть составляет более 20% индийского импорта данного вида сырья, это более чем в шесть раз выше объемов 2021 года. Заметное место занимают поставки удобрений (рост в 7-8 раз в стоимостном выражении), драгоценных камней и металлов, различной сельхозпродукции.

Индийский экспорт при этом составляет чуть более $1 миллиарда и состоит в основном из фармацевтики, продуктов органической химии, морепродуктов, кофе, чая, пряностей и других товаров.

С обеих сторон предпринимаются последовательные усилия, чтобы и количественно, и качественно наращивать объемы торговли, усиливать в них позиции продукции с высокой добавленной стоимостью. Эта тенденция уже набирает обороты, и мы рассчитываем, что в 2023 году она станет преобладающей. В этих целях решаем вопросы адаптации связей к новым геоэкономическим реалиям, расширения присутствия на рынках двух стран, банковско-финансового и логистического обеспечения кооперации. Особое значение приобретает совместная трехсторонняя (с Ираном) работа над проектом МТК «Север-Юг». Большие ожидания связаны с реализацией таких масштабных проектов, как завод по производству бутилкаучука и галобутилкаучука в штате Гуджарат в рамках совместного предприятия ПАО «СИБУР Холдинг» и индийской компании Reliance Industries. В том же штате развиваются крупные нефтеперерабатывающие и нефтехимические производства по линии проектов НК «Роснефть». На подходе – ввод в строй в штате Махараштра завода ПАО «НЛМК» по производству трансформаторной стали мощностью 65 тыс. тонн в год. Предмет гордости – строительство АЭС «Куданкулам» в штате Тамилнаду.

Есть хорошие возможности и для взаимодействия стартапов, в том числе по линии Фонда «Сколково». Активизируются контакты между научно-исследовательскими институтами, молодыми предпринимателями и вузами, а также – что особенно важно – регионами двух стран. Основным драйвером становится заметно возросший интерес со стороны бизнеса, готового к работе на высококонкурентном индийском рынке и предлагающего передовые и высокотехнологичные решения.

Индийские компании активно осваивают российский рынок в сфере добычи углеводородов. Владеют 20% в шельфовом проекте «Сахалин-1», участвуют в развитии нефтегазовых проектов в Томской области, Якутии, Красноярском крае, присматриваются к кластеру «Восток Ойл». Большой интерес представляет возможность расширения производства на территории России лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций. Отмечаем присутствие партнеров в алмазно-бриллиантовом секторе, перспективы прихода в автомобилестроительный и другие сегменты.

- На какой стадии находится сейчас разработка механизма расчетов в национальных расчетах, без привязки к доллару, анонсированного Москвой и Дели в марте этого года?

- Вектор по переходу на национальные валюты во взаимных расчетах был задан еще в 2014 году. Строго говоря, мы имели этот опыт уже в советские годы. В условиях развязанной коллективным Западом практики одностороннего санкционного давления мы разделяем необходимость купировать риски, связанные с доминированием в международных транзакциях доллара США и евро. Как известно, тренд постепенного перехода на нацвалюты характерен и для взаимодействия Индии с другими партнерами, и в целом в мире тенденция к дедолларизации становится все более заметной.

Ведем с Индией плотный диалог по линии регуляторных органов. Подстраиваем под эти цели банковскую инфраструктуру. Подходим к этому гибко, сохраняя возможности и для расчетов в западных валютах, и для использования денежных единиц третьих стран. Здесь важно прагматично оценивать перспективы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, видеть конкурентные преимущества, трезво оценивать коммерческую выгоду.

- Все индийское – стихи Тагора, йога, карри, болливудские фильмы и многое другое – всегда было невероятно популярно в России. В чем заключается феномен любви россиян к индийской культуре?

- Безусловно, большую роль играет сочетание культурных и духовных ценностей, а также искренний взаимный интерес. С индийцами нас сближают схожее мировоззрение, широта души и гостеприимство, высокий уровень духовности и морали, чувство социальной справедливости, вера в настоящую любовь и искреннюю дружбу. Это результат неразрывной связи поколений, уходящей корнями глубоко в прошлое. Здесь мы видим и единое наследие древнего санскрита, сохранившего присутствие в наших языках, и невероятное путешествие тверского купца Афанасия Никитина, добравшегося в XV веке до Индии, и бессмертное достояние Льва Толстого и семьи Рерихов, философию Махатмы Ганди и многое другое. Важно, что в обеих странах высоко ценят этот аспект, уделяют большое внимание сохранению нашей общей исторической памяти.

Уверен, что этот взаимный интерес будет только усиливаться. Достаточно посмотреть на расширяющееся индийское присутствие в российском ресторанном бизнесе, популярность в России современного болливудского кино, традиционно высокий спрос на ознакомление с индийскими культурно-религиозными традициями. Российским туристам в Индии всегда рады.

- А что российское популярно в современной Индии?

- Российская классическая традиция, такая как, например, балет – вне конкуренции. Популярны российские фильмы, регулярно и успешно участвующие в международных индийских фестивалях. Очень тепло были встречены Дни российского кино в Мумбаи в прошедшем ноябре. «На ура» прошел состоявшийся недавно Фестиваль российской культуры, организованный в Нью-Дели, Мумбаи и Калькутте. Проводится и масса других мероприятий. К российской культуре у индийской аудитории всегда был и есть сейчас огромный интерес.

Высоко востребовано в Индии российское образование. Ежегодно в России обучается около 15-20 тыс. индийских студентов, их число можно и нужно увеличивать. Активнее всего индийские граждане поступают на медицинские, инженерные и технические факультеты российских вузов, однако наблюдаем рост спроса и на IT-направления. Имеются солидные заделы для укрепления позиций русского языка в Индии. Динамично развивается сфера туризма. Причем не только за счет Москвы и Санкт-Петербурга. Открываются и другие перспективные возможности в целом ряде российских регионов. Это, в частности, наглядно показал первый двусторонний туристический форум, состоявшийся в конце ноября в южноиндийском Тривандруме, в котором приняли участие также несколько десятков туристических фирм из Калининграда, Пскова, Твери и других городов. Растет спрос на посещение северной части нашей страны.

- Отдых россиян в Индии продолжает оставаться в категории экзотики, даже несмотря на то, что сейчас в Дели можно улететь прямым авиарейсом из Москвы. Готовы дать свои рекомендации – в каких уголках Индии стоит непременно побывать и почему?

- Индия – поистине уникальная и чрезвычайно многообразная страна. Современность и древние традиции удивительным образом уживаются здесь друг с другом, а шумные города с их азиатским колоритом поражают резким контрастом с нетронутостью природы. Историко-культурное достояние поистине уникально: на индийской земле находится 40 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Безусловно, нельзя по-настоящему познакомиться с Индией, не побывав в ее столице – городе Нью-Дели. Здесь же начинается путь по знаменитому «золотому треугольнику» – маршруту Дели-Джайпур-Агра, охватывающему множество историко-архитектурных сокровищ, включая одно из самых узнаваемых мест в мире – Тадж-Махал.

Любители пляжного отдыха могут посетить солнечные пляжи Гоа и Кералы, а поклонникам горных вершин наверняка понравятся предгорья Гималаев, где, кстати, расположен примечательный город Ришикеш, завоевавший славу мировой столицы йоги. Незабываемые впечатления оставляет гималайская долина Куллу, где находится мемориальная усадьба Рерихов. Выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» очень точно описывает эмоции от посещения древних храмов Амритсара, Варанаси и Харидвара. Активно развивается медицинский туризм и знакомство с аюрведическими практиками.

Одним словом, в Индии каждый сможет найти отдых по душе. Но куда бы вы ни отправились, приготовьтесь к погружению в индийскую действительность, наполненную яркими красками, поразительными контрастами и, конечно же, неповторимой энергетикой.