В России открыт первый эскроу-счет на строительство частного дома

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Счёт открыт в Банке ДОМ.РФ, который предоставит проектное финансирование на строительство малоэтажного жилого комплекса (ЖК) «Масловский» в Воронежской области.

В рамках проекта в пригороде Воронежа Специализированный застройщик «ЖК Масловский» построит 130 одноэтажных индивидуальных жилых домов общей площадью порядка 11 тыс. кв. м. Средняя площадь каждого дома составит 88 кв. м. Ввод в эксплуатацию комплекса запланирован на IV квартал 2023 года. Учитывая, что комплекс расположен в непосредственной близости от Воронежа, проект полностью обеспечен социальной инфраструктурой (школы, детские сады, поликлиники).

«Сегодня ИЖС является важнейшим ресурсом для развития жилищного строительства – только за одиннадцать месяцев этого года в стране введено более 56 млн кв. метров индивидуального жилья – на 22% больше аналогичного периода прошлого года. На частные дома приходится уже более 60% всего ввода по стране. Принципиальное значение для развития этого сегмента имеет и распространение на него правил, действующих на рынке новостроек, — строительство с привлечением средств населения на счета эскроу, которые дают полную гарантию сохранности средств граждан. Соответствующий закон вступил в силу в марте этого года, а сегодня проект в Воронежской области – первый, который мы финансируем по новым правилам», - сказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По данным Росстата, на 1 декабря 2022 года ввод жилья составляет 93,3 млн м². Это превышает показатели прошлого года на 14,9%. Также отмечен рост объёмов ввода в эксплуатацию жилья, построенного населением. За 11 месяцев введено в эксплуатацию 37,3 млн м² МКД и 56 млн м² ИЖС. Это превышает показатели аналогичного периода прошлого года на 5,5% и 22,2% соответственно.

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля 2021 года поручил предусмотреть специальный механизм поддержки в нашей стране индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Была создана стратегическая правительственная инициатива «Мой частный дом», которая направлена на развитие ИЖС. Для того чтобы достичь одну из главных целей нацпроекта «Жилье и городская среда» — это введение не менее 120 млн кв. м жилья ежегодно к 2030 году, каждый 5-ый квадратный метр в нашей стране должен стать новым, а это невозможно достичь без развития ИЖС.