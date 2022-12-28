Отрезать от дохода и не пускать обратно. Дмитрий Медведев назвал несколько пунктов, как наказать предателей России

Дмитрий Медведев. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обрушился с критикой в адрес граждан, которые сначала покинули Россию, а затем стали публично желать стране поражения в украинском конфликте. В своем телеграм-канале политик назвал таких людей предателями и перечислил три способа их наказания.

Предатели считают российских военных "людьми низшего сорта"

Председатель "Единой России" напомнил, что подобные "внесистемные оппозиционеры" уже однажды привели к краху Российской империи, поражению в Первой мировой войне и кровопролитной гражданской войне, в которой погибли около 17 млн россиян.

По его словам, современные предатели ведут себя схожим образом, посылая проклятия в адрес российских властей и "пожелания скорейшего поражения" в конфликте, а также озвучивая "незатейливые мечты об уничтожении нынешней России". Есть и те, кто напрямую желают гибели российским военнослужащим, утверждает зампред Совбеза РФ.

"Они, видимо, считают всех, кто сейчас воюет или хотя бы выступает за победу над украинским нацизмом, людьми низшего сорта, не способными на тонкие эмоции и адекватное восприятие жизни, - написал Медведев. - Тупым и сорным человеческим материалом. Проще говоря, они презирают всех нас, коих абсолютное большинство в нашей стране".

Как наказать предателей России? Первый способ – объявить врагами общества и государства

Такие поступки не должны быть безнаказанными, уверен политик. Председатель единороссов считает, что, во-первых, предателей следует рассматривать в качестве врагов общества и государства (hostis publicus и enemy of the state, на любимый ими американский манер).

"За ними накрепко должно закрепиться это определение", - подчеркнул Медведев.

Предателей следует не пускать в Россию до конца их дней и отрезать от заработка в стране

Публичное порицание, конечно, действенный метод, но этого недостаточно, утверждает политик. По его словам, следует запретить предателям возвращаться в Россию до конца их дней.

Всячески критикуя Российскую Федерацию, некоторые из них продолжают неплохо зарабатывать в стране, находясь за ее пределами, что совсем несправедливо, пишет Медведев.

"Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чём бы они ни состояли", - говорится в тексте поста.

Возвращение в Россию – только через публичное раскаяние

У многих правил есть исключения, поэтому стоит предусмотреть такую возможность даже в случае с предателями, считает заместитель председателя Совета безопасности РФ.

По его оценке, можно предусмотреть возможность вернуться в страну, если человек публично и недвусмысленно покается в своих деяниях, а в подобающих случаях – получит "амнистию или помилование". Но все-таки лучше им не возвращаться, заключил Медведев.

Кстати, спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин также заявил, что россияне, покинувшие страну после начала специальной военной операции на Украине и объявления о проведении частичной мобилизации, являются предателями. Он полагает, что такие граждане фактически бросили свою родину.

Напомним, замруководителя думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил журналистам, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который предусматривает для уехавших из страны россиян лишение возможности работать в формате самозанятых, а также повышение налогов для индивидуальных предпринимателей за пределами РФ.

Как ранее писал сайт KP.RU, глава российского Минцифры Максут Шадаев сообщил депутатам Госдумы, что около 100 тысяч IT-специалистов уехали из России в 2022 году. По его словам, порядка 80% из покинувших страну "айтишников" продолжают работать на компании из РФ, находясь на территории дружественных стран.