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Звезды28 декабря 2022 10:20

Новогодний эфир из Донбасса с защитниками России: для героев поют Зара, Юта, Анастасия Макеева

На телеканале «Звезда» в ночь с 31 декабря на 1 января покажут праздничный концерт «Место встречи»
Инна ФЕДОТОВА

В ночь с 31 декабря на 1 января в эфире телеканала «Звезда» покажут новогоднюю программу «Место встречи». Ее участники: главные герои уходящего года – защитники России и Донбасса, звезды российской эстрады.

Около пятисот солдат и офицеров соберутся в одном из театров Луганска, чтобы вместе отпраздновать приближение Нового 2023 года. В новогоднем концерте «Место встречи!» выступят известные артисты и музыканты - певицы Зара, Юта, Анастасия Макеева, Анита Цой, Валентина Бирюкова, исполнители Денис Майданов, Александр Маршал, группа «Пятеro» и многие другие. К ним присоединятся артисты и творческие коллективы освобожденных территорий для совместного исполнения известных композиций.

Ведущие новогодней программы «Место встречи» – Иван Охлобыстин, Валерия Ланская, Андрей Раннев и Аким Апачев. Во время программы состоятся включения из мест дислокации российских войск. Ведущие предоставят военнослужащим и жителям Донбасса возможность принять участие в создании праздничного концерта.

Когда смотреть: Программа «Место встречи» на телеканале «Звезда» начнется 31 декабря в 22. 00.

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