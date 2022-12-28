Что на самом деле чувствуют нетрезвые водители: россияне узнали правду

VR-очки на всех участников конкурса действовали по-разному. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

Кружится голова, тело как будто принадлежит кому-то иному, сложно спрогнозировать, куда наступит правая нога в следующий момент. Хрусть! Это ботинок задевает яркий стаканчик. Тест не пройден, я только что попала в ДТП. А надо было всего-то пройти змейкой, не задев ни одного пластикового стаканчика! Можно себе представить, что в таком состоянии со мной могло произойти, будь я за рулем автомобиля!

Это только кажется, что пройтись змейкой, не задев стаканчики, - легко. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

С 18 по 25 декабря посмотреть на мир глазами человека, употребившего алкоголь, мог любой совершеннолетний посетитель супермаркетов «Пятерочка». Здесь в рамках социального проекта «Автотрезвость» проходила акция #ПИТЬНЕЛЬЗЯРУЛИТЬ. В преддверии Нового года ее запустила Ассоциация производителей пива (АПП, в ее состав входят пивоваренные компании «Балтика», AB InBev Efes и HEINEKEN) и сеть магазинов «Пятерочка».

Акцию организовали совместными усилиями Ассоциация производителей пива и сеть супермаркетов "Пятерочка" . Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

ПРИЗ ЗА СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Василий получил права в далеком 1996 году, ездит аккуратно и почти без аварий. Залог безопасности на дороге, по его мнению - соблюдение правил. И трезвость:

- Я считаю, что уж если выпил, то нечего за руль садиться! - поясняет он. Услышав об «Автотрезвости», он живо интересуется, о чем речь и что нужно делать. Волонтеры объясняют: задания три, за каждое дают свой приз. Преодолеете полосу препятствий в специальных VR-очках, которые искажают восприятие окружающего мира, замедляя реакцию, - получите светоотражающую жилетку, сфотографируетесь на фоне баннера и выложите это фото в соцсети или пройдете тест на знание принципов ответственного вождения - станете счастливым обладателем сумки-шоппера.

За участие в активностях можно было получить в подарок памятку, светоотражающую жилетку и сумки-шоппер. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

Набор заданий кажется несложным, Василий с готовностью встает на старте полосы препятствий и… почти сразу задевает тот же стаканчик, что и я до этого.

- Неправильные у вас очки, - досадует он. - Совершенно невозможно в них сконцентрироваться.

Увы, именно так и действует состояние алкогольного опьянения. И хотя в последние годы отмечается положительная динамика, ДТП с участием пьяных водителей все еще актуальная проблема для нашей страны. Под воздействием алкоголя человек иначе воспринимает дорожную ситуацию, недооценивает опасность, с легкостью нарушает правила, не задумываясь о возможных последствиях…

ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

На протяжении семи дней, названных «Неделей Автотрезвости», при помощи современных технологий и неординарных заданий организаторы акции старались привлечь внимание как можно большего числа людей к проблеме употребления за рулем даже небольшого количества алкоголя.

На "Станциях автотрезвости" в супермаркетах крупных городов Подмосковья работали хорошо подготовленные волонтеры. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

Перед долгими каникулами это особенно актуально: в прошлом году с 1 по 9 января только в Москве сотрудники ГИБДД задержали почти 600 нетрезвых водителей, причем 20 из них уже не в первый раз садились пьяными за руль.

Впрочем, в России уже давно ведется активная профилактическая работа: как водителям, так и пешеходам регулярно рассказывают о вреде злоупотребления алкоголем и об ответственности за вождение в нетрезвом виде. Отдельная работа проводится и с теми, кто только начинает изучать навыки вождения. Так, в рамках проекта “Автотрезвость”, который поддерживается АПП, обучение по специальному модулю прошли примерно 50000 учащихся более 250 автошкол в более чем 20 регионах.

В преддверии новогодних праздников антиалкогольные акции особенно актуальны. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

- Мы рады отметить, что взаимодействие бизнеса и государства способствует позитивным изменениям в обществе и достижению конкретных результатов. Так, в первой половине 2022 года по сравнению с прошлым годом количество «пьяных» ДТП сократилось на 20% Мы намерены и дальше реализовывать проекты в этом направлении, - отметил исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ

В декабре станции «Автотрезвости» заработали в Петербурге и крупных городах Московской области: Химках, Дмитрове, Павловском Посаде, Можайске, Пушкино, Солнечногорске, Щелково и Люберцах.

- Каждый день участие в нашей инициативе принимали по несколько десятков человек, еще больше людей просто интересовались, что происходит, и мы знакомили их с проектом «Автотрезвость», - рассказали корреспонденту kp.ru волонтеры акции. - Интересно, что примерно 70% участников акции — это мужчины. VR-очки на всех действовали по-разному: у кого-то просто голова кружилась, а кто-то испытывал серьезные проблемы с координацией.

Еще интереснее результаты теста, которые нужно было пройти на сайте www.avtotrezvost.ru, в нем всего шесть вопросов, но часть из их них даже у бывалых автомобилистов вызвала затруднения:

- Так, во сколько раз увеличивается риск ДТП при легкой степени опьянения? Это мы знаем, в 20 раз. Кефир за час до поездки пьем? Пьем, да. А какой у нас максимальный штраф за «нетрезвое вождение»? Вроде же 30 тысяч и лишение прав, разве нет? - задумывается Валерий. - Но такого варианта в ответах даже нет. Наугад жмет «500 тысяч». Это правильный ответ. В пояснении читает, штраф от 300 до 500 тысяч рублей полагается, если за один год человека два раза ловят пьяным за рулем. Хмыкает: мол, надеюсь, на практике никогда узнать об этом не придется.

VR-очки имитируют состояние алкогольного опьянения. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

ЗНАНИЯ КАК ПРОФИЛАКТИКА

Услышав удивленные восклицания Валерия, к стойке «Станции «Автотрезвости» подходят и другие покупатели, им тоже объясняют условия акции, многие решаются попробовать свои силы и испытать на себе действие VR-очков, а заодно и проверить знание ПДД при помощи теста и выложить фото с места событий.

- Это вы хорошо придумали, - Валентина немного поодаль смотрит, как ее муж Олег одно за другим проходит все задания акции. Ему 27 лет, и буквально несколько месяцев назад молодая семья купила новый автомобиль. - Пусть уж лучше в ваших очках почувствет на себе, что такое - пьяный за рулем. Надеюсь, после такого никогда не придет ему в голову водить даже после кружки пивка.

- Ответственное потребление алкоголя требует изменения социальных норм и поведения потребителей. Именно на это и направлен проект “Автотрезвость”, в рамках которого мы снижаем толерантность к вождению в нетрезвом виде и наглядно показываем, что «минимально допустимой дозы алкоголя для водителя» просто-напросто не существует. , - считает координатор проекта «Автотрезвость» Юлия Денисова.

За фото на фоне баннера "Автотрезвости" можно было получить полезный сувенир. Фото предоставлено пресс-службой Ассоциации производителей пива.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика пьяных ДТП в Московской области за 11 месяцев 2022 года (на основании данных ГИБДД РФ)

355 ДТП зафиксированы с участием водителей с признаками опьянения, это на 26% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

453 человека получили в них травмы, 112 погибли

284 водителя по результатам освидетельствования оказались в состоянии алкогольного опьянения, 35 - под действием наркотиков, 71 отказался от медосвидетельствования.