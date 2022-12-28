Дмитрий Песков рассказал, каким будет новогоднее обращение Владимира Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: REUTERS

… - Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, как идет подготовка к записи Новогоднего Обращения Владимира Владимировича Путина? - с этого вопроса начал разговор с официальным представителем Кремля в среду, 28 декабря журналист «Комсомольской правды». - И будет ли нынешнее Обращение как-то отличаться от традиционных? Ну, оно всегда отличается. Но мы просто помним, что 9 мая, на Красной площади, было совершенно другое обращение. То есть, там, с учетом проведения СВО, глава государства, Верховный Главнокомандующий вспомнил и тех, кто сейчас на линии огня. Как будет сейчас, что мы услышим, и нужна ли помощь от «Комсомольской правды»?

- Мы признательны за предложение помощи, но, слава Богу, пока справляемся, - сказал Песков. - Это первое.

Мы никогда не рассказываем, как и когда записывается новогоднее поздравление президента.

Могу лишь сказать, что глава государства традиционно, в полночь, обратится к россиянам и поздравит их с наступающим Новым годом.

Пресс-секретарь, тем не менее, также заметил:

- Каждое новогоднее обращение президента, оно, конечно, несет отпечаток года ушедшего и содержит какие-то основные фразы, основные посылы на год начавшийся.

Так будет и на этот раз…

- Обычно мы видим президента на фоне мирного Кремля, - я решил продолжить тему. - Но Владимир Путин за время проведения специальной военной операции и воинские части посещал, и встречался с добровольцами, и на днях мы видели его на боевой машине. Может быть, интерьер нынче будет как-то заменен или изменен?

- Нет, - ответил Песков, - никаких изменений не планируется.

- Наверное, это хорошо. Спасибо вам огромное.

- Спасибо вам.