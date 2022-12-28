Виталий Коротич: Зачем американцы с нами собачатся? Им же хуже

Виталий Коротич Фото: Александр ГАМОВ

- Виталий Алексеевич, мне просто американцев жалко. У них там в снежных бурях, в метелях, в снегопадах уже 57 человек, по последним данным, погибло. А их президент - Байден - с супругой Джилл улетели на остров Санта-Крус в Карибском море - греться на солнышке, не прервали даже свой отпуск. Как бы вы всё это оценили?

- Вы знаете, у президентов там - своя жизнь, у простых людей - своя. Это - самые разные жизни.

И, когда люди замерзают во время зимы, то это очень горько, ужасно.

И здесь можно только сочувствовать. И сочувствовать нужно.

- Абсолютно с вами согласен.

- Вы знаете, я сейчас опять пересматриваю информацию, связанную с чемпионатом мира по футболу, который не так давно закончился. И после которого наш президент поздравил президента Аргентины с победой на этом чемпионате.

И я тут же у нас в интернете прочел: «Ну и хорошо. Вот если бы победили французы, ни за что бы не поздравляли никого».

- Не факт. Политика - политикой, а футбол есть футбол. К тому же, в уходящем году Путин с Макроном не раз и лично встречались, и говорили по телефону…

- Ну, и славно.

Это я все к тому, что мы - во многих случаях - отвыкли радоваться и печалиться за других - от души.

Это ужасно, что в Америке замерзли люди. Надо просто выразить сожаление и сказать им… Ну, что можно сказать? Приходите к нам погреться, и давайте рассчитывать на то, что мы будем согревать друг друга, не будем собачиться и пугать друг друга «возможными ядерными взрывами».

- Так мы-то как раз и не пугаем. И тем более - не собачимся. Это все - они, если говорить об американцах. Это все Байден…

- Когда происходят такие печальные события (речь о гибели людей в США. - А.Г.) - конечно, президент должен быть в центре происходящего.

Ну, что может быть? Он мог прийти, посочувствовать, повздыхать.

Думаю, что президент готов всегда к любому событию.

- В смысле?

- Я недавно очень удивился, просто поражен был одним фактом.

Оказывается, когда американские астронавты были на Луне, то у президента Никсона была заранее написана речь - на случай, если бы они не смогли вернуться и погибли бы там.

Давайте лучше не думать о грустном…

- Давайте.

- И скажем тем же американцам - ребята, плохо, что у вас так все устроено, что замерзающих людей не удается спасти всех до единого.

Ну, а за тех, кого спасли, - порадуемся и поплачем вместе с теми, у кого погибли дети или родственники.

Давайте думать об этом.

- Мы-то подумаем… А американцы?

- Да…

Вот когда они будут сочувствовать нашим несчастным случаям, а мы - их, это уже будет кусочек нормализации жизни и отношений между нами.

- Будет на это надеяться…