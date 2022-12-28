«Твори добро, Бро!»: в Красноярском крае завершился благотворительный новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!»

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит с 2011 года. Фото предоставлено ЦСП РУСАЛа.

Новогодний марафон компания РУСАЛ проводит с 2011 года. Его суть в том, что весь последний месяц года команды корпоративных волонтеров дарят радость, участие, эмоции тем, кто в них нуждается больше всего: воспитанникам детских домов, приютов, одиноким пожилым людям. Волонтеры делают то, что для других действительно важно и вместе создают новогоднее настроение.

В 2022 году марафон проходил уже в 12-ый раз. И каждый год есть что-то новое! Например, в этом году к марафону присоединились волонтеры не только РУСАЛа, но и компании En+. А это 481 человек из 21 города России, которые создали 95 волонтерских команд.

- Наша сила в традициях, но и что-то новое в компании обязательно придумываем и внедряем. Например, на внутреннем корпоративным портале РУСАЛа есть раздел, посвященный волонтерству, там есть анонсы событий и дневник волонтера, где они получают баллы за участие в мероприятиях, которых у нас очень много и проходят они весь год: субботники, акции, - поясняет Андрей Оланов, руководитель пресс-службы РУСАЛа. - А для новогоднего марафона есть отдельное приложение, где волонтеры получают задания и публикуют ответы.

- Главный наш посыл: ваше внимание – лучший подарок. Все участники марафона прошли «Школу волонтера», где учились общаться с людьми разного возраста, быть с ними на равных, - говорит Юлия Евдокимова из Центра социальных программ РУСАЛ, руководитель проекта. – За время пандемии мы соскучились по встречам, по событиям. И в то же время, благодаря дистанционному общению намного ближе друг к другу стали регионы – этот опыт нам очень пригодился, и сейчас продолжаем устраивать для волонтеров радиоэфиры, прямые трансляции.

Благотворительная новогодняя ярмарка. Фото предоставлено ЦСП РУСАЛа.

НА НОВОГОДНЕМ МАРАФОНЕ ЗАРЯЖАЮТСЯ НА ВЕСЬ ГОД!

95 команд за декабрь выполнили несколько заданий: снимали видеоприветы другим командам, ездили в свои подшефные учреждения, где вместе со своими подопечными украшали помещения, проводили мастер-классы по созданию новогодней атрибутики, игрушек, пекли печенье, делали кормушки, соревновались, заливали горки, делали фотосессии, организовывали концерты и просто встречи для того, чтобы поделиться и обменяться опытом и эмоциями.

На финальной встрече новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!» команды встретились и обменялись приготовленными сладостями, впечатлениями и идеями. Например, в Красноярске волонтеры из команды СКАД предложили другим командам написать письмо в будущее, положили все записки в капсулу и пообещали торжественно открыть ее только на старте следующего марафона в 2023 году.

- Есть планы и на следующий год, - рассказала Виктория Володина, волонтер команды «Твори добро, Бро». – Мы в этом году работали в новом для марафона пансионате «Уют» на Ульяновском. Там много интересных людней, они активные, они нам рады.

- Мы благодарим компанию за такую возможность собраться всем вместе, чтобы делать добрые дела, - говорит волонтер команды «СКАД» Яна Чефанова. – И будем продолжать сотрудничество с нашими подопечными! Например, уже назначили встречу 7 января.

Кстати, дивногорская команда «Скад» стала победителем новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!» в 2021 году: в подшефном учреждении победителей марафона в Дивногорске - Центре социальной помощи семье и детям «Дивногорский» - РУСАЛ установил уличную спортивную площадку.

КТО КОМУ ПОМОГАЕТ – БОЛЬШОЙ ВОПРОС!

- В нашем поселке Таежный есть коррекционная школа, где дети не только учатся, но и живут, - с ними и работают две наши волонтерские команды, - рассказала Татьяна Каминская - руководитель пресс-службы Богучанского алюминиевого завода. – И из 95 команд-участниц они вошли в топ-6, это очень приятно! Но дело не в количестве набранных баллов, главное – счастливые лица детей и теплые отзывы педагогов. И еще один важный итог работы волонтеров – к ним присоединись школьники, их уже около 20, и они участвуют во всех мероприятиях. Наши волонтеры в большинстве своем люди молодые, активные и подросткам интересно с ними общаться.

БоАЗ в новогоднем марафоне представляли две команды активистов Молодежного совета: «Елки-палки» и «Дед Мороз и Ко». Фото: Борис АНГАРСКИЙ

- В Ачинске работали 5 команд, это волонтеры Ачинского глиноземного комбината и предприятий, которые работают на нашей площадке, они «перемешались», создали сборные команды, чтобы лучше познакомиться друг с другом, - рассказала Ксения Талай, директор по связям с общественностью и взаимодействию с государственными органами РУСАЛ Ачинск. – У нас очень активные волонтеры и они приходят к своим подопечным круглый год. Заряжаются на новогоднем марафоне и на 2023 год уже много планов. Например, в детский дом волонтеры приходят с развивающими играми, которые учат детей будущей самостоятельной жизни, помогают им выбрать профессию.

Магия добра в Ачинске. Фото предоставлено ЦСП РУСАЛа.

- Весь год что-то делать для других – это потребность неравнодушных людей, - добавляет Надежда Цветкова, руководитель пресс-службы Саяногорского алюминиевого завода. – В нашем небольшом городе несколько социальных учреждений, и там знают всех наших волонтеров! Все вместе ходят в походы, в театр, устраивают дни рождения и просто душевные разговоры, поют, - делают добро друг для друга, учатся друг у друга!

Саяногорских волонтеров уже узнают во всех социальных учреждениях города. Фото предоставлено ЦСП РУСАЛа.

- Помощь нужна всем м везде, и люди принимают ее с благодарностью, - говорит Елена Южакова, директор департамента РУСАЛ по связям с общественностью и работе с региональными органами власти. – Создается ощущение, что в большом городе это неважно, но это не так, и особенно остро мы почувствовали это во время пандемии. Тогда многие ветераны остались одни, нужно было помогать. За счет компании закупили продуктовые наборы, и наши волонтеры развезли их. Еще очень важно, что больше становится волонтеров, больше идей, которые можно использовать во многих городах.

Команды БоАЗа - «Елки-палки» и «Дед Мороз и Ко» - сложили вместе два конкурсных десерта, чтобы показать – два добрых сердца бьются в унисон. Фото: Борис АНГАРСКИЙ

НАША СПРАВКА

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ. За 11 лет участниками проекта стали более 22 000 волонтеров, которые своими силами провели 5800 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительной помощи по итогам марафона составила 16,5 млн рублей. Организатор проекта – Центр социальных программ РУСАЛа, созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаской для отбора, поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.

В 2022 году среди 21 города были города и поселки Красноярского края и Хакасии: Ачинск, Красноярск, Дивногорск, п. Таежный, Саяногорск.