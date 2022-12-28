Удаленная опухоль в 25 литров, прооперированный внутри мамы младенец и камень в сердце: Чудеса в российской медицине, которые врачи творили в 2022 году

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Перед Новым годом мы мечтаем о чуде, но наши российские врачи своими руками делают их каждый день. Мы собрали лишь несколько уникальных случаев, но они происходят каждый день. Каждая спасенная жизнь — это настоящее чудо.

Эти и другие случаи описаны в официальном телеграм-канале Минздрава России и телеканала «Доктор».

1. Хотели лечить артерии на ногах, а нашли камень в сердце

В НМИЦ им. Е.Н. Мешалкина Минздрава России пациенту должны были провести плановую операцию на артериях ног. Но во время обследования обнаружили опасную для жизни «каменную» аневризму: очень твердое образование заполняло практически половину сердца, заходило на межжелудочковую перегородку. Аневризма левого желудочка образовалась после перенесенного инфаркта миокарда. Она и впрямь напоминала крупное и плотное куриное яйцо (ткани были кальцифицированы).

Конечно, об операции на ногах речи быть не могло, нужно было спасать сердце. В операции принимала участие мультидисциплинарная бригада (состоящая из разных специалистов): «Инструмент издавал тупой звук, когда соприкасался с твердой стенкой кальцификата», - рассказал заведующий кардиохирургическим отделением аорты и коронарных артерий Максим Ляшенко.

Фото: Минздрав РФ

Большую опасность представлял и тромб, который заполнял всю полость образования. Но, несмотря на все трудности, нестандартная объемная операция прошла успешно. После кардиореабилитации выполнили плановую сосудистую операцию на нижних конечностях.

2. Прооперировали младенца внутри матери

В Педиатрическом университете Минздрава России выполнили уникальную внутриутробную лапараскопическую операцию при спиномозговой грыже. Она была выявлена на 18 неделе беременности у плода из-за неправильного развития позвоночника. В составе грыжи находятся спинной мозг и нервы, она растет вместе с ребенком в утробе.

- Для проведения внутриутробного оперативного вмешательства была выполнена полная замена околоплодных вод на углекислый газ, что позволило хирургам произвести эту ювелирную операцию, — рассказал главный врач клиники Педиатрического университета Минздрава России Виталий Резник. - В ходе операции ребенок не получает переохлаждений, угроз инфекций.

Операция выполнена на сроке 24 недель и продолжалась 10 часов. Вес прооперированного ребенка — 560 граммов. Сейчас будущая мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Такая операция — первая в российской практике. В мире их тоже проведено единицы. Поэтому подготовка происходила заранее с отработкой отдельных этапов на экспериментальных моделях.

3. Удалили опухоль на 25 литров!

65-летнюю женщину с жалобами на увеличение живота, нарушение мочеиспускания, кровянистые выделения и общую слабость привезли на скорой в гинекологическое отделение центра Сергиево-Посадского Центра материнства и детства. Живот рос у женщины в течение двух лет, но только когда симптомы стали невыносимыми, она обратилась за медпомощью.

Фото: Минздрав РФ

Обследование показало огромное образование в органах малого таза и нарушение функции почек. Врачи провели уникальную операцию по удалению огромной кистомы, доброкачественной опухоли яичника (полость, заполненная жидкостью). Это было гигантское новообразование объемом около 25 литров... Операция продлилась около двух часов.

4. Впервые в России провели химиотреапию во время беременности двойней

Когда будущая мама двойняшек узнала о том, что у нее рак груди, она сразу обратилась в центр им. Блохина («НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России). Там с 2008 года применяют химиотерапию у беременных, не прерывая саму беременность. И рождаются здоровые дети!

Как рассказала д. м.н. , старший научный сотрудник отделения комбинированного лечения опухолей молочной железы «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава России, врач-онколог Анастасия Пароконная, в этом случае сложность заключалась в том, что опухоль была уже большая и требовался метод дозоуплотненного (то есть концентрированного) режима химиотерапии, который в России еще не применялся: «Но мы собрали международный консилиум врачей и коллегиально поняли, что опасности не будет».

Лечение прошло успешно, дети родились в срок и никаких патологий у них нет. Акушеры из Центра акушерства и гинекологии им. В. И. Кулакова, которые принимали роды, сразу назвали их «дрим тим» («команда мечты»). Через некоторое время мама малышей получила завершающий этап лечения — радикальную мастэктомию (операция по удалению груди), во время которой врачи не обнаружили даже следов опухоли — все рассосалось при химиотерапии. В будущем будет установлен имплант.

Больше чудесных историй в нашем спецпроекте «Наука против рака».