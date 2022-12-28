В Турции опровергли прекращение выдачи россиянам вида на жительство

В наиболее в популярной у россиян Анталье цены на жильё за год выросли почти втрое Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По русскоязычным соцсетям Турции пронёсся панический вихрь: вид на жительство россиянам на основании договоров об аренде жилья больше не выдают. «КП» попробовала разобраться в ситуации.

Но сначала о предыстории. Турция всегда была одной из немногих стран, где получить вид на жительство, имея договор на аренду жилья, можно было сразу на целый год, а потом продлевать его. Проблемы начались с притоком эмигрантов из Сирии, Афганистана, Ирака и других стран региона, которым Турция гостеприимно открыла двери. Турки стали испытывать беспокойство, когда в иных городах число беженцев превысило число местных жителей, надписи на арабском языке вытеснили вывески на турецком, а цены на жильё с каждым месяцем росли.

В этом году Турцию в придачу к арабам наводнили десятки тысяч беженцев с Украины, а после объявления о мобилизации в России к ним присоединились и россияне, поспешившие переждать её за рубежом. В итоге наиболее в популярной у россиян Анталье цены на жильё за год выросли почти втрое. Как сказал «КП» эксперт по туристическому рынку Саваш Даш, у турок, которые традиционно хорошо относятся к иностранцам, особенно к русскоязычным, начали сдавать нервы.

- В Анталье местные жители уже готовы выходить на акции протеста. За последний год цены на аренду достигли космических высот. Все местные, которые сдают квартиры, стараются выселить турецких арендаторов и сдать свои квартиры русским. Не ошибусь, если скажу, что в Анталье в связи с этим назревает серьёзный социальный взрыв.

Около 15 тысяч подписей собрала петиция с требованием запрета на продажу и аренду жилья в Анталье иностранцам. «25% населения Антальи - иностранцы. Они провоцируют очень серьезный рост цен на жильё для местных жителей, каждый третий объект недвижимости в Анталье куплен иностранцем. Требуем прекратить аренду и продажу жилья иностранцам! Пусть они останавливаются в качестве гостей в наших отелях, пансионатах или на курортах. Этот город наш!» - говорится в петиции.

Властям приходится реагировать на настроения в обществе. Ужесточаются правила получения вида на жительство, больше документов стали требовать в иммиграционной службе страны. Повысились и требования к ним: если раньше достаточно было простой копии документа, то сегодня нужно предоставлять его не просто заверенную нотариусом, но ещё с апостилем посольства России в Турции, а также с печатью турецкого МИД. Всё это стоит немалых денег. Но самое печальное для подающих документы, что в последний год увеличилось число отказов на выдачу. Власти, отвечая на отчаянные призывы собственных граждан, вынуждены были также закрыть для оформления ВНЖ некоторых районы Стамбула, Антальи, Аланьи.

Однако несмотря на усложнившиеся требования к документам и рост числа отказов, слухи о прекращении выдачи россиянам ВНЖ оказались на данный момент сильно преувеличенными. В миграционной службе Анкары, где побывал корреспондент «КП», никакого ажиотажа и паники не наблюдалось, русская речь там слышна повсюду, люди спокойно сдают документы. В дирекции ведомства корреспонденту «КП» заявили, что ни о каких изменениях они не слышали.

- Вся информация висит на нашем сайте, там же публикуются и изменения в приёме документов, если они вводятся, - сказал представитель ведомства.

В генконсульство РФ в Анталье на запрос «КП» также ответили, что не в курсе каких-то глобальных изменений в приёме документов от россиян:

- Официальная информация о приостановке или прекращении выдачи отдельных категорий вида на жительство для российских граждан, временно находящихся на территории провинций консульского округа, в наше загранучреждение не поступала. Обращения соотечественников по данным вопросам также не зафиксированы, - сказал собеседник газеты.

В российской дипмиссии добавили, что все аспекты пребывания иностранцев в Турции относятся к компетенции местных миграционных органов.

Один из турецких адвокатов, который занимается консультациями по оформлению вида на жительство, подтвердил «КП», что официально из миграционной службы Антальи никаких сообщений не было, и паническая информация, распространяемая в соцсетях, не подтверждается.

- Я знаю о слухах по поводу якобы прекращения приёма документов на ВНЖ у россиян, но буквально сегодня представители миграционной службы Антальи мне сообщили, что в их регионе всё работает в обычном режиме. Конечно, если у сотрудников возникает вопрос или претензия к конкретному гражданину, обратившемуся за видом на жительство, они вправе, как это было всегда, потребовать какие-то дополнительные документы. Но всё это в рабочих рамках, никаких особых постановлений, в том числе, неофициальных распоряжений, не было.

Собеседник «КП» добавил, что за последние несколько месяцев многие россияне приехали в Анталью с целью тут задержаться, однако многие из них уже вернулись: «Им, по сути, тут приходится жить только на имеющиеся средства. Здесь работать с ВНЖ запрещено, и даже если кто-то пытается нелегально работать, ему здесь никогда не заработать столько, сколько он зарабатывал в России», - сказал он.

Он не исключил, что турецкие власти все же могут ужесточить до предела требования к документам или вовсе запретить получение ВНЖ иностранцам по аренде. По его словам, это будет логичный шаг турецких властей.

- Любая страна не резиновая. Иностранцы нужны до какой-то степени, при определенных условиях. На фоне других стран Турция к ним пока очень благосклонна, но это до поры до времени. Что будет завтра или послезавтра – никто не знает, - добавил адвокат.