Альтернатива запретам или гибкий подход к борьбе с вредными привычками

Но не в ущерб интересам тех, кто не может избавиться от них сразу, но хочет модифицировать риски для здоровья.

Эксперты сошлись во мнении, что полностью исключить все факторы риска для здоровья, к которым относятся не только вредные привычки, но и стресс, а также экология, невозможно. Тем не менее, подходы к разработке регуляторных решений строятся в основном на запретительных и ограничительных мерах, без учета реальной эффективности таких запретов и объективных научных данных.

По мнению экспертов, одна из ключевых проблем общественного здоровья – табакокурение. «Борьба с такой вредной привычкой, как табакокурение, по количеству отсроченных смертельных исходов более эффективна в сравнении даже со снижением уровня артериального давления и холестерина в крови», - отметил Антон Наумов, врач-терапевт, ревматолог, доктор медицинских наук. При этом бросить курить бывает крайне трудно. Все дело в высоком аддиктивном потенциале никотина, отмечает врач.

Его поддержала ведущий научный сотрудник НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина Ануш Мукерия. «Никотиновая зависимость — это болезнь. Она фигурирует в Международной классификации болезней и, конечно же, ее надо лечить, – обозначила проблему она. «Необходимо создание сети доступных центров для лечения никотиновой зависимости по ОМС, которая будет включать никотинзаместительную терапию, психотерапию, а возможно также в некоторых случаях и временное переключение от курения обычных сигарет на другие формы никотинзамещения с целью последующего полного отказа от любых табачных и никотиновых продуктов», - считает эксперт.

«Клинические рекомендации для врачей сегодня содержат строчку “необходим отказ от курения”, но как с точки зрения врача провести пациента по этому пути? Достаточно трудно! – сообщил Антон Наумов. - Да, у нас есть официальные службы, которые помогают бороться: это группа психологов, психотерапевтов, она помогает бороться с табакокурением. Есть ограничительные государственные меры - цены на табак, запрещение курения в общественных местах. –- То, что нам предложили в качестве, то есть полный запрет, это не очень работает. В случае с пациентами, у которых зависимость сильная, необходимо использовать другие меры. И в этом случае целесообразно обратиться к концепции снижения вреда». Эксперт отмечает, что в случае табакокурения это может быть не только никотинзаместительная терапия, но также использование современных электронных систем Поскольку основные канцерогены и другие вредные вещества содержатся в продуктах сгорания табака, устройства, позволяющие потреблять никотин другим способом, могут быть более безопасны, считает Антон Наумов. По его словам, такой подход постепенно внедряется во врачебную практику в ряде развитых стран, где на государственном уровне приняты во внимание научные исследования, доказывающие пониженное воздействие таких устройств на здоровье пациентов.

Как отметила Ануш Мукерия, электронные системы доставки никотина или нагревания табака более привычны для заядлых курильщиков, поскольку имитируют процесс курения. Этот фактор можно использовать для постепенного отказа от никотина для трудных пациентов.

По словам профессора Высшей школы экономики Александра Шпунта, важно продолжать усилия, направленные на контроль не только потребления табачной продукции в стране, но вместе с тем нужно критически проанализировать эффективность принимаемых мер. Ограничиваясь только запретительными мерами, проблему полностью не решить, зато пострадают люди, которые по той или иной причине не могут полностью изменить образ жизни, но все же хотят сохранить свое здоровье.

«Сегодня борьба с табакокурением легла на плечи Минздрава и врачей. И они свои функции выполнили. Они многократно нам доказали, что табакокурение вредно. Теперь эта функция за другими составляющими общества. Это не индивидуальная привычка. Это привычка, вшитая в социальный и культурный код. Поэтому бороться с ней только медицинскими методами просто глупо. Мы не достигнем того результата, на который рассчитываем. И, собственно говоря, это показывает практика - не достигается тот результат, на который были нацелены все эти программы!», – отметил эксперт.