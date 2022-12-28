Уехавшая в США Кристина Орбакайте подвела черту

Кристина Орбакайте некоторое время назад покинула Россию Фото: Борис КУДРЯВОВ

Уехавшая из России Кристина Орбакайте обратилась к поклонникам из США, куда она уехала некоторое время назад. Дочь Аллы Пугачевой сделала заявление о своей новой работе.

Кристина Орбакайте некоторое время назад покинула Россию и воссоединилась с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавдией в США. Артистка, как известно, давно живет на две страны. В России старшая наследница Аллы Пугачевой работает, а свободное время проводит с семьей за океаном.

И вот впервые за долгое время Кристина сделала признание. Она заговорила о своей работе в сериале "Тест на беременность", где сыграла одну из главных ролей.

"Вот и заканчивается сезон «Теста на беременность» - третий для зрителей, первый для меня. Я благодарна вам, преданной аудитории нашего прекрасного сериала за то, что вы попытались понять мою неоднозначную героиню и приняли меня в ее роли. Для меня это действительно важно", - написала артистка.

Она также сообщила, что четвертый сезон "Теста на беременность" уже готов. "Моя героиня Нина Артамонова появится в нем в новых для нее обстоятельствах", - высказалась Кристина.

Стоит отметить, что у Орбакайте есть и еще один повод для радости. Вполне вероятно, что новый 2023 год она встретит и в компании старшего сына Никиты Преснякова. Он еще осенью уехал в Штаты. Сейчас певец вместе с женой Аленой Красновой отдыхает на Гавайях.