«Проветрили и хватит»: Windows открыла возможность скачивания для россиян без VPN

Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать обновления своего флагманского продукта Фото: EAST NEWS

То ли смена политики, то ли сбой в программы. Вчера российские айти-эксперты танцевали от радости. Американская компания Microsoft вновь разрешила россиянам скачивать обновления своего флагманского продукта – операционной системы Windows. Полгода на это стоял запрет, а сейчас вдруг форточка открылась. Объяснить это можно разве что рождественским чудом.

С официального сайта компании пользователи могут скачать любые последние версии Windows. Раньше это было возможно только через VPN. Правда, чтобы активировать их на своем компьютере, необходимо приобретать ключи. Их получить официально нельзя. Но тут помогают пираты и… сама компания.

- Официально Microsoft продолжает соблюдать режим санкций. По сути, это лишь обновление уже существующих продуктов. При этом параллельно неофициально компания запустила широкомасштабную продажу кодов для своих продуктов в России, - заявил в эфире радио «Комсомольская правда» Эльдар Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research Group.

По словам эксперта, их можно приобрести через пиратов. И компания этому процессу не противодействует. Полностью терять огромный российский рынок в Microsoft не хотят. Тем более что пользователи уже стали переходить на альтернативы.

- Ограничение на обновление подталкивало обычных людей к тому, чтобы они рассуждали очень здраво: «Если сегодня отключили обновления, то завтра могут отключить мой Office или Windows. Как я буду работать?» И люди стали искать альтернативы. Чтобы замедлить падение своей доли в России, а наша страна остается крупнейшим рынком в Европе, компания, по сути, и сдала назад, - объясняет Муртазин.

Правда, другие профильные эксперты считают, что акция временная. Либо это была техническая ошибка. Доказательство тому – тот факт, что у некоторых пользователей скачать обновление с официального сайта так и не получилось. Либо это было «окно возможностей». Компания на несколько дней неофициально открыла форточку. Кто успел скачать, тот и молодец. А властям США можно сказать, что ошибку допустил какой-нибудь индийский программист.

Примечательно, что загрузить можно было только обновление операционной системы. То есть, скачать Office или перевести ОС Windows на другое устройство официальным путем невозможно. Тем не менее, как бы там ни было, в нынешних условиях доверять свою информацию американской Microsoft – так себе идея, считают эксперты. Что там взбредет в голову властям США и руководству компании, не известно. Поэтому, какое бы «окно возможностей» ни открывалось, для частного использования лучше найти более лояльную альтернативу.

И как тогда скачать Windows?

- Те, у кого уже установлена эта операционная система, знают, как именно это делать. Куда заходить и где искать ключи активации. Это написано в инструкции.

- Что касается новых пользователей, то проще всего приобрести готовое «коробочное» решение. В российских магазинах можно купить официальные лицензии Windows. Они завезены по схеме параллельного импорта из стран ЕАЭС. Там есть версии на русском языке и все необходимое для установки на свой компьютер.

- Покупать пиратские версии эксперты не рекомендуют. Есть опасность, что при загрузке с непроверенных источников можно скачать не только операционную систему, но и вшитые в нее вирусы.

Кто еще вернулся в Россию?

Примечательно, что в последние месяцы начался возврат некоторых компаний обратно в Россию. Видимо, экономика стала перевешивать политику. И бизнес стал искать возможности для возобновления работы.

Так, Apple жестко придерживается санкционного режима. Но при этом даже не противостоит тому, что в Россию огромным потоком идут новые версии «айфонов» по схеме параллельного импорта. Сквозь ладошки не видно.

Большинство других компаний решили вопрос довольно просто. Они либо продают российскую часть бизнеса кому-то другому. Например, отечественным предпринимателям или компаниям из дружественных стран. Либо обособляют местные подразделения. Делают их юридическими не зависящими от западной штаб-квартиры. Так, например, поступил Henkel.

О том, как иностранный бизнес, подстраивается под текущие реалии на российском рынке, мы подробно писали вот тут.